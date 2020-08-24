Не верящий в коронавирус Лукашенко попросил у Путина вакцину

Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают ставить рекорды. Если за весь 2019 год они поговорили по телефону трижды, то за две недели после окончания выборов в Белоруссии президенты пообщались уже пять раз.

И если официальный сайт Кремля об их очередном разговоре сообщает довольно скупо - «продолжено обсуждение ситуации в Белоруссии, Лукашенко информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране, затрагивалась тематика сотрудничества в вопросах противодействия коронавирусу», то белорусская сторона богаче подробностями.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, «президенты обсудили ситуацию внутри страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении». Подробно обсудили ситуацию с коронавирусом и договорились, что «граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации». Кроме того, Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина.

Правда, зачем Лукашенко, который несколько месяцев придерживался совсем другого пути в борьбе с эпидемией, понадобилась вакцина, так и осталось пока неизвестным.

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