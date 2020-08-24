«Когда съехал от Полины»: Бывший муж Гагариной ужаснул условиями, в которых он теперь живет

О разводе Дмитрия Исхакова и Полины Гагариной стало известно весной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Только-только начал утихать шум вокруг самого громкого развода этой весны, как бывший муж Полины Гагариной вновь подкинул дровишек в костер пересудов. 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков решил провокационно пошутить по поводу своего разрыва с 33-летней звездой шоу-бизнеса. В Инстаграме он опубликовал снимок комнаты с очень скромным интерьером: ободранные стены, голый бетонный пол, облезлая железная кровать со старым матрасом, древний телевизор и ковер с оленями на стене. Среди этого великолепия лежит сам Дмитрий, запрокинув руки за голову.

- Надо было заключать брачный контракт, - написал Исхаков.

Подписчики фотографа поддержали его шутку: «Когда съехал от Полины», «Жизнь без Полины – она такая!», «Поля лайкает, выходит не всё так печально!», «Так вот куда тебя Полина выселила!», «Это комната в сизо?», - пишут фолловеры в комментариях. Скорее всего, эту унылую квартиру Дмитрий выбрал в качестве декораций для новой фотосессии. И заодно решил сам сфотографироваться в колоритном интерьере.

К слову, Полина Гагарина как-то призналась, что она против брачного контракта. И что если бы она заключала подобный документ, то вписала бы в него только одну фразу: «Если что – претензий друг к другу не имеем!». Артистка не скрывала, что зарабатывает в разы больше мужа, и говорила, что Дмитрий спокойно относится к своему статусу «мужа звезды». Напомним, по данным свежего рейтинга Forbes, Полина входит в десятку самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса (и, к слову, она в нем единственная представительница прекрасного пола). За минувший год Гагарина заработала 6,4 млн долларов.

В браке с Дмитрием Исхаковым Полина прожила пять лет. Их история начиналась очень романтично: будущие супруги познакомились во время фотосессии. Полине очень понравились сделанные Дмитрием фотографии. Она написала ему об этом, и между ними завязался флирт по переписке (кстати, Гагарина не первая звезда, которую Исхаков «закадрил» во время фотосессии – ранее он точно также познакомился с актрисой Равшаной Курковой).

Супруги встречались почти год, когда Исхаков сделал певице предложение. Дмитрий попросил Полину стать его женой во время поездки в Париж, стоя на Мосту влюбленных. По словам друзей, Гагарину покорила основательность будущего мужа и то, что он сразу взял на себя решение многих бытовых проблем. Например, ремонт в шикарной квартире, которую артистка тогда купила. Поженившись, супруги поселились в апартаментах Гагариной, откуда Исхакову пришлось съехать после разрыва с женой.

Дмитрий быстро нашел общий язык с сыном Полины от первого брака. Сейчас Андрею, которого звезда родила от от первого брака с актером Петром Кисловым, 12 лет. А два года назад певица снова стала мамой – она родила мужу дочку Мию. После разрыва родителей Мия и Андрей по-прежнему проводят много времени с Дмитрием.

- Вот моя жизнь и любовь. Все остальное пыль, - написал Исхаков недавно в Инстаграме под снимком детей.