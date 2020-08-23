"Я и не знала, что люди могут так хорошо друг к другу относиться»: как сироты учатся жизнестойкости в уникальном Кампусе

Фото: Анна Герасимова, Александра Мильто.

Выпуск из детского дома для ребенка-сироты похож на урок плавания от дедушки в деревне: тебя выбрасывают из лодки на середине озера, и ты должен выплыть. В детстве ты действительно стараешься, но знаешь, что дедушка на чеку, и в случае чего подхватит. Выпускника детского дома не страхует никто: выплывешь — молодец, пойдешь ко дну — никто не заметит, потому что ты один.

По данным следственного комитета, выплывает один из десяти: к 40 годам 90% выпускников детских домов пьют, принимают наркотики, занимаются проституцией, сидят в тюрьме или свели счеты с жизнью.

Эту статистику в московском фонде «Арифметика добра» пытаются изменить при помощи программ социализации воспитанников детских домов: онлайн-уроки с репетиторами в программе «Шанс» помогают поступить после школы и получить образование, программа по профориентации «Арифметика успеха» нужна, чтобы найти свой профессиональный путь, наставник учит адаптироваться к самостоятельной жизни перед выпуском из детского дома.

Фото: Анна Герасимова, Александра Мильто.

Если очень захотеть, можно в Кампус полететь

Летний образовательный Кампус «Арифметики добра» — это комплекс тренингов, повышающих жизнестойкость детей-сирот, встроенный в увлекательную анимационную программу. В Кампусе дети строят космические корабли, разрабатывают внеземные миссии по спасению планеты, отправляются в открытый космос и параллельно узнают о личных границах, учатся справляться со стрессом и управлять своим телом, вырабатывают уверенность в себе и открывают внутренние ресурсы, о которых раньше не подозревали.

По итогам года в Кампус попадают лучшие ученики программы «Шанс»: те, что весь год выкладывались на уроках с репетиторами, посещали тренинги, не опаздывали и не прогуливали. Несмотря на большую развлекательную программу, главная миссия Кампуса — образовательная.

Традиционно Кампус проводится в августе на базе отдыха в Подмосковье, и прилетают сюда дети с разных концов страны. Они делятся на несколько исследовательских групп и носят статус лаборантов: каждая из групп в течение дня занимается в одной из лабораторий.

Лаборатории, в которых исследуют жизнь

В прошлом году лаборанты работали в пяти лабораториях.

В Лаборатории управления телом подростки учатся распознавать сигналы своего тела, анализировать их, находить контакт с телом и своими настоящими потребностями. Дети, которые воспитывались в детском доме с рождения, не понимают сигналов тела, они не ассоциируют свое состояние с внешним воздействием. Они не знают, что замерзнув, надо одеться теплее, а устав — лечь отдохнуть.

Фото: Анна Герасимова, Александра Мильто.

Важная часть лаборатории управления телом — осознание личных границ. Детям, которые растут в детском доме, трудно осознать, кто и как нарушает их личные границы. Незнакомые взрослые — спонсоры — могут войти к тебе в комнату, посмотреть, как ты живешь, задать личные вопросы.

«Я их, что ли, приглашала?» — спрашивает Оля, воспитанница детского дома.

Волонтеры, которых ты видишь впервые, привозят подарки, и, не спросив разрешения, обнимают тебя, как давнего знакомого. Без спросу делают фотографии и выкладывают их в социальные сети. Все это размывает понятие личных границ, а на тренингах дети впервые выстраивают границы и учатся их отстаивать.

В Лаборатории внутренних ресурсов тренеры учат подростков принимать свою уникальность, осознавать самоценность, говорить о себе, дают инструменты по достижению внутреннего равновесия и помогают понять, что может стать ресурсом в их жизни и как его правильно использовать. Все это — на практике, вовлекая в процесс каждого участника тренинга. Дети получают техники самопомощи и восстановления энергии, которые смогут использовать самостоятельно в любой момент.

Лаборатория проектирования нужна для того, чтобы научить ребят достигать цели и решать проблемы путем проектирования. Она помогает структурировать хаос мыслей, научиться работать в команде, распределять роли, выполнять отведенные тебе функции. Научившись проектировать в команде, подростки понимают, что методом проектирования можно решать задачи и самостоятельно: эту теорию они проверяют практическим заданием, разрабатывая личный проект поступления в вуз на бюджет.

Лаборатория самопозиционирования нужна для того, чтобы дети узнали о важности создания собственного имиджа. Как позиционировать себя перед другими людьми? Как при помощи имиджа достигать своих целей? Что и как можно улучшить в самопозционировании? На эти вопросы лаборанты отвечают с помощью тренеров и практических упражнений. Чтобы научиться работать с имиджем, подростки в упражнении «Ты — имиджмейкер» разбирают одежду, манеры и поступки сказочного персонажа — Шрека — и дают рекомендации по улучшению имиджа своего «клиента». Теперь, когда лаборанты научились работать с чужим имиджем, они смогут проанализировать и прокачать собственный.

В Лаборатории взаимоотношений тренеры рассказывают о здоровых взаимоотношениях с окружающими. Наши подопечные узнают, в чем разница между деловыми и личными отношениями, как общаться в разных отношениях, как сохранить себя, как эффективно вести диалог. Здесь им рассказывают, с кем уместно говорить на «ты», а к кому обратиться на «вы», что недопустимо в деловых контактах, чем отличаются личные отношения со знакомыми, друзьями и любимым человеком. Подростки учатся распознавать зависимость в отношениях и противостоять манипуляциям.

Фото: Анна Герасимова, Александра Мильто.

К полету готовы

В детских домах искажается представление детей о внешнем мире и о самих себе. Программа Кампуса повышает жизнестойкость детей-сирот, дает им знания, которые дети должны получать в семье.

Цель Кампуса «Арифметики добра» — не только научить, но и познакомить с целеустремленными ровесниками, помочь подросткам почувствовать себя частью крепкого поддерживающего сообщества.

Алина прилетела в Кампус из Амурской области. Она проделала путь через всю страну, и ни на минуту не пожалела: «Я приехала сюда впервые, и тут есть такая традиция: идешь, кого-то встречаешь и «даешь пять». Это такое теплое чувство, просто ударить по чьей-то ладошке. Если бы я сюда не приехала, я бы не знала, что люди могут так хорошо друг к другу относиться».

Построить жизнь можно только на твердом фундаменте. Он складывается из множества вещей: доверия, умения сказать нет, веры в собственные силы и, главное, — желания жить. Этот фундамент закладывается в семье, его дарят ребенку родители, чтобы дальше он, кирпичик за кирпичиком, выстраивал свое будущее. Ребенок-сирота строит будущее из соломы, и первый же «волк» уничтожит не только домик, но и его обитателя. Кампус – уникальное место, где за 8 дней команда профессионалов строит с каждым участником прочную платформу для будущей жизни. За одну неделю, находясь внутри поддерживающего сообщества, каждый ребенок получает то, без чего не может стать самостоятельным ни один человек в мире — веру в себя.

Эта статья стала победителем конкурса на лучший образовательный проект «Пусть меня научат», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке ИД «Комсомольская правда».