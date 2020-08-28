Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» впервые прошел в новом формате

Губернатор Петербурга Александр Беглов и бессменная ведущая «Белых ночей» Елена Север. Фото: А.Федечко

В Северной столице прошло одно из самых ожидаемых музыкальных событий этого года - фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Традиционно летом в город на Неве прибывает десант российских и зарубежных звезд, чтобы подарить зрителям незабываемый праздник — яркий коктейль из музыки, света, танцев, шуток и хорошего настроения. Более 25 лет это мероприятие объединяет музыкантов со всего мира и становится визитной карточкой Санкт-Петербурга. Фестиваль проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, ПАО «Газпром» и «Русского радио».

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Подготовка к фестивалю в этом году проходила в непростых условиях: пандемия коронавируса внесла свои коррективы в его график. «Белые ночи Санкт-Петербурга»-2020 впервые прошли в новом для себя формате: артисты выступали на сцене без зрителей. Но это не значит, что фестиваль стал менее масштабным и запоминающимся, чем раньше! Его организаторам удалось сохранить неповторимую атмосферу зажигательного шоу, которой всегда отличался музыкальный праздник в Северной столице.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и Елена Север на открытии фестиваля. Фото: А.Федечко

Тем более, что увидеть его смогут миллионы зрителей по всему миру: телеверсия фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» будет транслироваться на «Первом канале» и десятках интернет-платформ.

Съемки фестиваля проходили с 17 по 19 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. На сцене группа A’Studio. Фото: А.Федечко

Съемки фестиваля проходили с 17 по 19 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. На его сцену вышли Григорий Лепс, Николай Басков, Дима Билан, Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Владимир Пресняков, Ёлка, Леонид Агутин, Елена Север, «Земляне», Денис Клявер, Сосо Павлиашвили, A’Studio, Александр Буйнов, #2Маши, «Банд’Эрос», Александр Маршал, ВладиМир, Марсель, ЮрКисс, «Новые Самоцветы», Марк Тишман, Queens, «Пицца», Элина Чага и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Леонид Агутин. Фото: А.Федечко

Бессменная ведущая «Белых ночей Санкт-Петребурга» Елена Север призналась, что фестиваль в новом формате стал для нее совершенно необычным опытом. Артисты, выступавшие без зрителей, подошли к подготовке шоу еще более ответственно, чем всегда - концерты снимали сутками напролет.

Певица и телеведущая Елена Север. Фото: А.Федечко

- Несмотря ни на что, наш фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» состоится! К сожалению, придется провести его без зрителей в зале. Но вы сможете все увидеть на «Первом канале», - рассказала Елена Север. - Мы постараемся, чтобы это было красиво, ярко и незабываемо. Преимущество фестиваля без зрителя только одно - можно снимать целые сутки!

Дима Билан. Фото: А.Федечко

Участников и зрителей фестиваля поздравил президент Владимир Путин. Глава государства направил приветственную телеграмму, в которой отметил особую теплую дружескую атмосферу «Белых ночей Санкт-Петербурга».

Владимир Пресняков. Фото: А.Федечко

По мнению президента, фестиваль уже обрел собственные традиции и завоевал широкую известность. Его отличает насыщенная программа и громкие имена участников.

ВладиМир. Фото: А.Федечко

- Уверен, что и в нынешнем году фестиваль пройдет с большим успехом, порадует публику выступлениями как признанных звезд, так и молодых талантливых артистов, станет ярким, запоминающимся событием не только для жителей нашей Северной столицы, но и для всех ценителей музыкального эстрадного искусства, - отметил Владимир Путин.

Ёлка. Фото: А.Федечко

Приветствие президента со сцены Ледового дворца зачитал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он присоединился к теплым пожеланиям главы государства, добавив, что в это сложное время организация мероприятия была проведена на самом высоком уровне.

Группа «Земляне» Фото: А.Федечко

За три дня фестиваля его участники исполнили со сцены свои новые песни и старые, уже полюбившиеся зрителям хиты.

Группа «Queens». Фото: А.Федечко

За кулисами Ледового дворца звезды делились впечатлениями и обменивались новостями - за время карантина все без исключения исполнители соскучились по общению и главное — по концертам со зрителями.

Александр Маршал. Фото: А.Федечко

Но даже в таком формате шоу получилось ярким и незабываемым, эмоциональным и насыщенным. Многие артисты, не сговариваясь, назвали международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» самым запоминающимся событием этого лета.

ЮрКисс. Фото: А.Федечко

Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» впервые прошел в 1992 году. С тех пор, вот уже больше 25 лет он остается одним из самых ожидаемых и любимых музыкальных событий не только в России, но и в Восточной Европе. В разные годы на его сцену выходили самые яркие звезды отечественного и западного шоу-бизнеса: группы «A-Ha» и «Deep Purple», Пола Абдул, Анастэйша, Эрос Рамазотти, Хулио Иглесиас, Ринго Старр. Гостями фестиваля становились и голливудские звезды - от Кевина Костнера до Вуди Аллена.