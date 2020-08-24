"Я получил несколько десятков угроз": Что сказали врачи Омска о лечении Навального на пресс-конференции 24 августа 2020

Замглавврач омской больницы рассказал, что сопровождал Навального в аэропорт, а позже узнал обо всём негативе к врачам БСМП со стороны СМИ и граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На пресс-конференции о лечении Алексея Навального 24 августа 2020 года врачи сказали, что сопровождали политика в аэропорт вместе с немецкими врачами, и узнали об обвинениях общественности только спустя почти двое суток после госпитализации Навального.

- Я лично сопроводил пациента в аэропорт, передали его в самолёт транспортной авиации, приехал домой. Открыл интернет и поразился тому негативу информации. Смутило, что многие люди, врачи и журналисты, позволили себе комментарии, не владея информации. "Почему не представили данные анализов, результаты консилиума?", закон не даёт возможности это сделать, мы лечим пациента и исходим из его интересов, - рассказал заместитель главного врача БСМП № 1 Анатолий Калиниченко.

Он также заявил, что ему угрожали.

- Я получил несколько десятков угроз физического характера. Бог им судья. Мы лечили человека. Он в этом [в угрозах] не виноват, - рассказал Калиниченко.

При этом специалист подчеркнул, что они с коллегами хотели только спасти и вылечить пациента.

- Мы делали то, что делаем каждый день - лечили и спасали человека. Мы очень благодарны нашим коллегам, они прилетели и сняли с нас какое-то эмоциональное напряжение. Но мы так же бы лечили, спасали и работали, - поделился Калиниченко.