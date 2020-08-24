В Лондоне нарушилось транспортное сообщение после того, как сломался Тауэрский мост

Пешеходы могли передвигаться по верхней галерее, а вот автомобили и велосипеды пересечь Темзу не имели возможности Фото: REUTERS

В британской столице сломался один из ее символов – Тауэрский мост. Это вызвало транспортный хаос в Лондоне.

Мост, являющийся не только туристической достопримечательностью, но и важным элементом транспортной системы одного из крупнейших городов мира, относится к типу подъемных мостов разводного типа. Его створки разводятся в среднем 800 раз в год, чтобы позволить судам пройти по Темзе.

Но в прошлую субботу створки не смогли развестись до конца. Пешеходы могли передвигаться по верхней галерее, а вот автомобили и велосипеды пересечь Темзу не имели возможности. Речные суда образовали пробку.

Коллапс продолжался несколько часов. У застрявших на подъездах к мосту автомобилей и автобусов не было альтернативы. Поломка была механической, позднее она была устранена.

СПРАВКА

Длина центрального пролета между двумя башнями Тауэрского моста составляет 61 м. Он разделен на два подъемных крыла весом более 1 тыс. тонн. Крылья могут подниматься на угол в 83 градуса. Противовесы и гидравлические системы позволяют развести мост за 1 минуту.