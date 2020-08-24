Заканчивается инициированное Олегом Дерипаской строительство семи медцентров

В Сибири и на Урале скоро откроются 7 современных медцентров для борьбы с «короной». Автор фото: Юлия ЛЕКОМЦЕВА

Новые медицинские объекты, строительство которых было развернуто по итогам встреч Олега Дерипаски с руководителями регионов, появятся в семи уральских и сибирских городах: Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске. Все они ориентированы прежде всего на прием пациентов с коронавирусом, внебольничной пневмонией. Когда пандемия завершится, их перепрофилируют в диагностические центры с отделениями пульмонологии, кардиологии, неврологии и реабилитации.

Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой, техники монтируют медицинское оборудование. Почти все оно – импортное, от ведущих мировых брендов Siemens, Mindray, Pentax. Только один аппарат ИВЛ с функциями увлажнения/нагрева воздуха и системой контроля жизненных параметров организма стоит 2,5 млн. рублей.

В каждом медцентре - приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, лабораторной и функциональной диагностики.

- Новое оборудование позволит на самом высоком уровне оказывать медицинскую помощь жителям Шелехова и Шелеховского района, - оценила перспективы и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Медцентры смогут принимать 30-60 пациентов. Но главное в том, что они избавят жителей небольших городов от необходимости ездить в областной центр, чтобы получить высокотехнологичную медпомощь. Например, от Ачинска до Красноярска – 100 км, от Шелехова до Иркутска – 40.

-. Такой современный специализированный комплекс просто необходим на севере области, - поделилась мнением жительница Краснотурьинска Елена Пивоварова.

Как заверили в региональных министерствах здравоохранения, проблем с набором квалифицированных специалистов, способных работать на новом оборудовании, не будет.

- В штате 48 штатных единиц. Есть заведующая отделением, врач-терапевт. Здесь мы можем открыть провизорные койки, чтобы потом перевозить пациентов в инфекционные больницы. Огромное спасибо, конечно, Олегу Дерипаске, который дал области такие возможности, - сообщила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

После стабилизации эпидемиологической обстановки медцентры будут перепрофилированы в центры иммунологии, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний. В них будут развиваться отделения пульмонологии, кардиологии, неврологии и реабилитации.