Меланию Трамп раскритиковали за новый дизайн Розового сада Белого дома

Мелания сказала, что хотела бы придать Розовому саду тот облик, который был у него в 1962 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июле супруга американского лидера Дональда Трампа Мелания решила обновить Розовый сад у Белого дома.

У этой части территории, прилегающей к резиденции американских президентов, есть свое, важное значение: в саду проводят пресс-конференции, принимают иностранных гостей, а в День благодарения устраивают церемонию помилования индеек.

Общаясь с мастерами ландшафтного дизайна, Мелания сказала, что хотела бы придать Розовому саду тот облик, который был у него в 1962 году, когда президентом США был Джон Кеннеди. Также было необходимо привести в порядок аудиосистемы. Дизайнеры учли просьбы первой леди США и за три недели придали саду новый, великолепный облик.

После завершения работ первая леди написала в своем Твиттере, что благодарит всех принимавших участие в работе по обновлению культового и великолепного места. Она также отметила, что чтит историю и надеется, что в Розовом саду пройдет еще больше прекрасных мероприятий.

- Мы должны сохранить историю и красоту Белого дома для наших детей и будущих поколений, - написала Мелания Трамп. – Именно поэтому мы воссоздали сад, который будет соответствовать американским идеалам.

Но не все разделили ее радость. С критикой в адрес Мелании Трамп обрушился экс-репортер одной из самых влиятельных газет Америки The New York Times Курт Эйхенвальд. В соцсетях он разразился гневным посланием, заявив, что не понимает, как уроженка Словении, которая получила гражданство США только в 2006 году, может браться за святая святых и разрушать историю государства.

С ним согласились немало читателей NYT, но мощной поддержки Эйхенвальд не получил. Наоборот, его стали обвинять в ксенофобии. После этого репортер удалил все свои сообщения, направленные против Мелании Трамп, и признал, что ошибался.