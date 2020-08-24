В России доработают законодательство о «зеленых щитах»

Сегодня «зеленые щиты» созданы только в 10 субъектах РФ. Фото: shutterstock.com.

Принятый в июле 2016 года закон о создании зеленых зон за 4 года показал как свою полезность, так и проблемы, возникающие в ходе его реализации. Поэтому Комитет Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды собирается внести в него поправки, направленные на более эффективное применение и исключение лазеек.

По словам автора законопроекта, члена профильного комитета Госдумы Ольги Тимофеевой, за 4 года только 10 регионов РФ создали лесопарковые зеленые пояса вокруг городов.

- К сожалению, сегодня созданы «зеленые щиты» только в 10 субъектах РФ. Хотя предполагается, что они должны быть вокруг каждого крупного города, где есть зеленая зона, - рассказала Ольга Тимофеева.

При этом парламентарий подчеркнула, что законопроектам нужна существенная доработка. Регионы ссылаются на нечеткость формулировок или очень короткий срок создания зеленых зон. Работа будет вестись совместно с общественниками и специалистами лесного хозяйства.

- Мы смотрим на это с двух сторон. Во-первых, более 50 регионов начали работу, но окончательно не внесли необходимые сведения в Единый государственный реестр недвижимости. С другой стороны, есть много пробелов в законодательстве, нечеткость формулировок, короткий срок, и если за этот срок не успели создать зеленый пояс - нужно начинать новую работу, - отметила вице-спикер Госдумы. - Мы, со своей стороны, как законодатели постараемся все эти моменты минимизировать, чтобы чиновничья бюрократия, неправильно прописанный срок или разные формулировки не могли стать основанием для местных чиновников не создавать «зеленый щит».

Отметим, что закон обязывает местные власти создавать экологически эффективные территории, занятые лесами, водными и иными природными объектами. В то же время запрещается сокращение уже имеющихся лесов, парков и садов в городах и вокруг них.