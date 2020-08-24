Как супруга сделала из форварда «Баварии» Левандовски самого грозного бомбардира Европы

Статистика польского форварда просто поражает Фото: REUTERS

Как же обидно за форварда «Баварии» Роберта Левандовски. Когда France Football заявил, что по итогам 2020 года не будет вручаться «Золотой мяч» лучшему игроку, это стало величайшей глупостью. Потому что герои 2020 года есть, а приза им нет. И больше всего этого трофея был достоин Левандовски – форвард, который сделал «Баварию» легендой нынешнего сезона.

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР ВСЕГО

Статистика польского форварда просто поражает:

В чемпионате Германии он забил 34 гола, «Бавария» стала чемпионом, Левандовски – лучшим бомбардиром.

В Кубке Германии на счет нападающего 6 голов, «Бавария» взяла этот трофей, Роберт – лучший бомбардир.

В Лиге чемпионов у Левандовски 15 голов, «Бавария» - лучший клуб Европы, ее лидер атак – опять лучший бомбардир.

У кого еще был такой сезон? Так почему Роберт Левандовски не сможет войти в мировую историю, как обладатель Золотого мяча – самой престижной личной награды, какая может быть у футболиста?! Лишь потому, что несколько месяцев назад французская Лига 1 испугалась, и отменила все свои матчи сезона, а вслед за ней от «Золотого мяча» отказался France Football?!

ФИТНЕС-ЖЕНА

Хотя с другого трофея у Левандовски уже не отнимет никто. Кубок Чемпионов – его по праву. Все мировые агентства и спортивные сайты наперебой размещают фото из инстаграма Роберта. На нем форвард лежит в постели с самым престижным европейским кубком. В этом весь Левандовски – он так фанатично предан футболу, что ради трофеев жертвует очень и очень многим.

Вот только рядом с Робертом и этим Кубком чемпионов должна лежать его жена - Анна Левандовска, в девичестве Стахурская. Вот с помощью кого польский футболист дорос до статуса лучшего форварда Европы. Анна – известная каратистка, блогер, фитнес-инструктор и специалист по питанию. У нее есть свой интернет-проект с советами по здоровому образу жизни, и миллионы подписчиков.

Они познакомились в 2007 году. И все последние 13 лет она тщательно вылепливает из мужа настоящего атлета. Глядя на нынешнего Роберта Левандовски сложно поверить, что его в 2006-м году выгоняли из польской «Легии» за то, что он был очень худым и тренеры боялись что парню переломают ноги.

ДИЕТА РОБЕРТА: НЕТ МОЛОКУ И МУКЕ

Теперь фитнес-жена и ее советы всегда рядом. Они простые, но действенные:

- Даже выходной Роберт Левандовски проводит в тренажерном зале. Кто рядом с ним на дорожке и снарядах? Жена Анна.

- Время от времени Роберт занимается кикбоксингом. Кто его спарринг-партнер? Жена-каратистка Анна.

- У форварда очень строгая диета. Он отказался от коровьего и соевого молока, алкоголя, муки, значительно сократил потребление сахара и жирной пищи. Знаете как выглядит дневное меню Роберта? Завтрак: каша; обед: спагетти с овощами, свекольный сок; полдник: блины или пирожные с чаем матча; ужин: свежая рыба или мясо. Угадайте, кто его составлял? Правильно – диетолог Анна.

- У Роберта есть любимый напиток, придающий сил. Копируйте рецепт: 4 столовые ложки меда, 300 мл кокосовой воды, 600 мл обычной воды, сок 1 лайма и чайная ложка морской соли. Кто придумал? Ну вы уже знаете…

КОМУ «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»?

Та же Анна настояла на том, что муж для полного восстановления должен качественно высыпаться. Поэтому в их спальне идеальная темнота. А также Роберт старается спать только на левом боку, чтобы не нагружать правую бьющую ногу. Как вы думаете, кто по ночам следит за этим?

Так что, может и правильно, что Роберт Левандовски не получит «Золотой мяч»-2020. Но этот приз точно нужно вручить его жене.