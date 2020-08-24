Михаил Мишустин в понедельник провел совещании с вице-премьерами. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство изменило правила выдачи кредитов на образование. Раньше условия их получения были схожи с потребительскими кредитами и зачастую оказывались драконовскими. Теперь же кредиты на образование станут льготными, а срок их погашения будет увеличен. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Итак, на образовательные кредиты устанавливается:

1. Фиксированная льготная процентная ставка на уровне 3% годовых. При этом льготная ставка в 3% может быть распространена на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления постановления правительства в законную силу. Для этого студенту нужно будет лишь подать заявление в банк, где он брал кредит.

2. С 3-х до 9 месяцев увеличен льготный период кредитования после окончания учебы.

- Это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки, - пояснил Мишустин.

3. Срок погашения образовательных кредитов увеличен до 15 лет после завершения льготного периода.

Образование было не единственной темой общения Мишустина со своими заместителями.

Сайт kp.ru собрал самое важное из выступления премьера на этом совещании:

- Правительство расширяет возможности использования средств, полученных по социальному контракту. Их можно будет тратить на текущие нужды. Например, на покупку школьной формы, другой одежды и обуви детям, а также на ряд иных жизненно необходимых нужд.

- Мишустин поручил до 1 сентября проработать структуру единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. План должен быть наполнен конкретными мероприятиями с понятными результатами и четкими сроками их достижения.

- Меняется порядок предоставления субсидий на паллиативную помощь. Деньги можно будет использовать не только на лекарства и медизделия для тяжелобольных, но и на покупку автомобилей, на которых медики могут доехать до пациента.

- Утверждена концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года.

- Все технологии искусственного интеллекта и робототехники должны быть безопасны для людей и работать исключительно на их благо.