Столицу Карачаево-Черкессии защитят от наводнений

К концу будущего года в Черкесске завершится капитальный ремонт порядка четырех тысяч километров берегоукрепительной дамбы на реке Кубань. Сейчас, в рамках федерального целевого проекта «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 гг.» и госпрограммы Карачаево-Черкесской Республики «Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в КЧР», рабочие проводят работы на четырех участках дамбы на правом берегу.

- Завершить все ремонтные работы в полном объеме планируется в декабре 2021 года. Восстановление дамбы потребовалось после наводнения 2002 года и регулярных паводков, подмывших берегоукрепительное сооружение. Капремонт дамбы позволит обезопасить дачные участки, жилые дома, а также территорию крупнейшего городского парка отдыха «Зеленый остров», расположенных в непосредственной близости. Общая численность населения, проживающего на этих территориях, составляет 2000 человек, — сообщил директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Сергей Будилин.

Берегозащитная дамба в Черкеске построена в 1980 году, но во время наводнения 2002 года основной участок смыло. После этого укрепление частично восстановили, но по состоянию на сегодняшний день ежегодные паводки подмыли укрепление на 70%, так что возникла необходимость капитального ремонта сооружения.

Общая стоимость ремонтных работ составляет 395 млн рублей. Высота берегоукрепительной дамбы варьируется от четырех до восьми метров, а протяженность берегозащитных укреплений составит 3 827 метров.

Отметим, что в республике два паводкоопасных периода: весенний и летний. Наиболее опасным считается второй, обычно он приходится на июль – август. В этот период наиболее интенсивно тают ледники в горах, а также идут обильные дожди. В это время реки Кубань, Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук представляют особую опасность.