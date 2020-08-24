Критикуя губернатора, Владимир Путин перешел на язык жестов

Глава государства провел встречу в режиме видеокнференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- И в 2018, и в 2019 годах, да и в начале, в первом полугодии этого, сокращается сельхозпроизводство, - разговор с губернатором Ростовской области Василием Голубевым Владимир Путин начал с претензии. - На фоне такого солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции. Она меня беспокоит. Что происходит в этой сфере?

- В этом году мы эту тенденцию переломим, - пообещал губернатор. - Прежде всего, потому что мы просели основательно по производству мяса птицы, яиц. А если иметь в виду промежуточные итоги растениеводства, то мы по году планируем выйти на уровень выше прошлогоднего.

- И по стройке, - напомнил Путин. - Сокращаются и объемы строительства. Здесь что?

- Два года – 2019-й и 2020-й – это заметное сокращение индивидуального жилищного строительства, - признал Голубев. - Сейчас отставание по полугодию – 18 %, даже с хвостиком. На уровень прошлого года мы планируем выйти, это два миллиона 600 тысяч квадратных метров с лишним жилья. В целом строительная программа у нас даже плюсует, но жилье минусует.

Но и на этом претензии главы государства не были исчерпаны.

- Мы большое внимание обращаем на проблемы демографии, но в Ростовской области, несмотря на то, что это южный, благоприятный климатически регион, сокращение происходит даже в большем объеме, чем в среднем по стране, - продолжил президент перебирать провалы региональных властей.

- С одной стороны, мы результативно стимулируем наши молодые семьи, - попытался найти ответ Голубев. - У нас заметно выросло количество многодетных семей, практически на 60 процентов за последние годы. Но, с другой стороны, эта тенденция действительно присутствует. Нам предстоит продолжать эту работу.

- На два момента хотел бы обратить в этой связи ваше внимание, - Путин уже перешел на язык жестов и показал губернатору два пальца. - Первое – это уровень развития социальной инфраструктуры. Количество врачей в Ростовской области на 10 тысяч человек меньше, чем в среднем по стране, и меньше мест в дошкольных учреждениях на одну тысячу, чем по стране. Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно. И второе – это, конечно, уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране.