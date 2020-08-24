Чем «Новые люди» помешали коммунистам

Всему свой срок и время всякой вещи под небесами. Время регистрировать кандидатов в депутаты на выборах и время подавать иски об отмене этой регистрации. Сейчас идет как раз второй процесс. Региональные избирательные кампании вошли в очередную фазу политической борьбы. Теперь это схватки юристов в судах. Избирательные комиссии приняли решения о допуске тех или иных участников к выборному процессу, и теперь в дело вступили представители отдельных партий, уже от своего лица занявшиеся прореживанием кандидатских рядов.

Эдакая децимация, активно практиковавшаяся красными комиссарами во время гражданской войны – пустить в расход каждого десятого.

Что мы видим по факту.

21 августа по иску КПРФ в Нижнем Новгороде было принято решение об отмене регистрации кандидата-одномандатника Михаила Холина, выдвинутого партией Новые люди.

А через день, 22 августа, в Ессентукский городской суд было подано исковое заявление от той же КПРФ о признании незаконным и отмене регистрации списка «Новых людей», выдвинутого региональным отделением партии в Ставропольском Крае. Основание такого обращения – сомнение в сданных подписях, уже проверенных избиркомом, с просьбой признать их недействительными и отменить регистрацию.

Давайте посмотрим чуть подробнее. Михаил Холин руководитель «Клуба молодых предпринимателей» и проекта «Школа новой политики» хорошо известен в Нижнем. Из его данных видно, что его электорат никак не должен пересекаться с коммунистическим. У него предприниматели и молодые люди, у коммунистов социально незащищенные слои и пенсионеры. Но нет, именно он почему-то не нравится местным функционерам КПРФ.

Тоже само на выборах в Ессентуках. КПРФ борется не со своими конкурентами на левом фланге, борющимися за голоса избирателей, ностальгирующих по временам развитого социализма – в данном случае со Справедливой Россией (партией социализма 2-0) – а, опять же, с представителями противоположного лагеря – молодыми активными предпринимателями из партии «Новые люди».

КПРФ должно быть выгодно участие в выборах политических сил и фигур, отнимающих голоса у их конкурентов.

Ядерный электорат партии «Новые люди» принципиально отличается от ядерного электората КПРФ.

Казалось бы странно.

Всю свою политическую карьеру лидер коммунистов Геннадий Андреевич Зюганов говорил и призывал к обратному. По его словам, КПРФ всегда ставила себя в оппозицию действующей власти, призывала к свободной конкуренции политических взглядов, прежде всего отличных от единой доктрины властной вертикали, боролась против бюрократического произвола и использования административного ресурса.

Но сегодня на местах разворачиваются прямо противоположные тенденции!

Что это, Геннадий Андреевич на ходу меняет свои идеалы, забывая идеалы предыдущих лет, или на местах перестали исполнять целеуказания своего лидера?

Однако логика в таких действиях провинциальных коммунистов все же есть.

Во-первых, может показаться, что бороться легче с молодыми, чем с забронзовевшими ветеранами. Если нужно показать свою силу, вынуть из ножен шашку и помахать ею, то политтехнологически ход с атакой на новые политические силы (парии «Новые люди» всего полгода) может выглядеть убедительно.

Во-вторых, с партиями думского консенсуса могут быть и есть свои договоренности, так что трогать их – это разрушать всю нынешнюю конструкцию из четырех правящих партий. А она и так уже в шатком положении. Её демонтаж может похоронить лидерские амбиции, как в федеральном центре, так и в регионах, как представителей властной вертикали, так и играющих в оппозицию.

В-третьих, коммунисты в данном случае могут выступать спойлерами более сильных партий, которым не с руки заниматься подачей исков, борьбой в судах и снятием фигур с политической доски. Таскать орешки из костра лучше чужими руками, раз они готовы радостно залезть в угли. И конечно, такие услуги могут принести последующее вознаграждения, что всегда приятно.

И самое главное. Начавшаяся атака на «Новых людей» говорит о нарастающей силе этой партии. Не было бы от неё опасности, никто бы её и не заметил, не стал бы трогать и волноваться. Геннадий Андреевич, конечно уже старый, но матерый волк, он давно в политической борьбе. Раз его партия публично выступает против его же идей и начинает действовать в идеологии единой вертикали власти, то значит не просто так. Значит, есть для этого основания. И здесь речь уже не только о ядерном электорате. Борьба идет за возможность оседлать всю протестную повестку. И здесь Новые люди явно становятся реальной угрозой для КПРФ на региональных выборах. Можно предположить, что КПРФ проводила собственные социологические замеры и располагает актуальными для себя цифрами. Так что принимаемые решения были не просто так.

«Это Ж-ж-ж неспроста!» - как говорил Винни-Пух…