Эксперт: Радикалов на штурм офиса Зеленского мог послать Порошенко

Киев. Участники шествия "Марш защитников Украины" в День независимости. Фото: Иван Николаев/ТАСС

В центре Киева прошел так называемый «Марш защитников», основу которого составляли участники нацистской организации "Азов" (запрещенной в России). В какой-то момент часть марширующих двинулась к Офису президента Украины на улице Банковой. Полицейское оцепление, которое не отвечало на призывы националистов выкриками «Слава Украине!», тем не менее не стало жестко препятствовать тому, чтобы участники шествия агрессивной толпой ввалились на территорию президентского офиса. Сецсредства силами правопорядка не применялись. Задержания не производились.

За комментариями «КП» обратилась к Президенту Украинского аналитического центра Александр Охрименко:

- Почему полиция не заблокировала националистов, почему пустила их на территорию Офиса президента Украины в Киеве? Силовики испугались нациков?

- Тут надо понимать главное: на Украине скоро выборы. Если бы националистов в центре столицы государства жестко заблокировали, а тем более применили спецсредства — для них это стало бы дополнительным предвыборным пиаром. Возможно, им хотелось, чтобы была реальная стычка, может быть даже с кровью.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Фото: Youtube

- Кто за этой акцией стоит?

- Это все под эгидой бывшего президента, Петра Порошенко. Он за минувшие месяцы стал главным националистом страны — что, конечно, очень смешно, если вспомнить, что этот человек имел бизнес-связи в России и вообще-то входил в правительство Януковича, где позиционировал себя как сторонника развития связей с восточным соседом. Петру Алексеевичу сейчас пиара не хватает, отсюда этот «прорыв к администрации президента». Но никакой смысловой нагрузки данная акция не несет.

- То есть, акция может быть проплачена?

- Он вообще-то человек жадный. Оплата по минимуму, эффект по максимуму, так у него обычно. Ну вот сейчас этот прорыв показали по всем телеканалам, деньги отработаны.

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время празднования Дня флага Украины в центре Киева. Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

- А как же заявленная маршем цель — освобождение подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета?

- Да нет, конечно, у них цели кого-то там освободить! У самого Порошенко цель сейчас одна— успех на выборах. Они могли на марше хоть построение стены на границе с Россией провозгласить — им то все равно. Да, есть партия, у которой уже звучит требование «Украина для украинцев» - идеологически понятно, что это? Но вообще в лозунгах таких шествий каша полнейшая.

- Порошенко надо было так показать, что у него есть некая боевая сила?

- Ему надо показать, что он может чем-то, кем-то давить на власть. Что его стоит бояться. Он пытается подгрести все националистические силы. В том числе те, с кем он раньше был в жестких контрах.

- Этот марш и этот прорыв к офису президента должен напугать власть, как-то изменить расклад сил перед выборами?

- Они о себе лишний раз заявили — но, думаю, без глубоких последствий. Хотя Порошенко надеется, что какую-то часть голосов ему это добавит.

- Но ночевать у офиса Генпрокурора протестующие не будут - ради освобождения своих товарищей?

- Ну на это Порошенко, наверное, уже денег будет жалко. Это все таки дорого стоит. Нет, конечно, подойти они и сами смогут и что-то разрисовать.

- Сообщения о том, что в марше приняли участие около 6 тысяч человек — не преувеличения?

- Сначала их действительно было много. Там был полный спектр националистов. Но к офису президента пошли далеко не все.