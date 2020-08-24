Михаила Ефремова не стали удалять из российского блокбастера «Вратарь Галактики». Бюджет картины — более 1 миллиарда рублей

Михаил Ефремов на съемках фильма «Вратарь Галактики».

Пока суд решает судьбу Михаила Ефремова, организовавшего смертельное ДТП 8 июня на Смоленской площади, в кино выходят фильмы с актером.

В роли сотрудника МВД Василия артист, имя которого обсуждают этим летом активнее всего, появится в космическом блокбастере «Вратарь Галактики» — российском переосмыслении сюжетов и стилистики популярных проектов «Трон», «Вавилон-5» и «Галактический футбол».

«КП» попыталась дозвониться до продюсеров проекта — Сергея Сельянова и Джаника Файзиева, чтобы узнать судьбу персонажа Ефремова, но на звонки и сообщения они почему-то не ответили. Однако сотрудники пиар-департамента компании СТВ, выпускающей проект, подтвердили, что Ефремов в фильме появится. И удалять его сцены никто не собирался.

Cцены с участием скандального актера оставят в фильме.

И тут интересен гражданско-моральный аспект: созрело ли российское общество для того, чтобы дельно выразить порицание за жуткий поступок, совершенный в состоянии алкогольного опьянения? То есть игнорировать картину, в которой сыграл Ефремов. Как было с Кевином Спейси, подозреваемым в насильственных действиях сексуального характера — фильм «Клуб миллиардеров» с голливудским актером в главной роли, которого так и не осудили по закону, собрал в первый уикенд проката позорные 300 долларов (22 тысячи рублей) при бюджете в 15 миллионов долларов (1,1 млрд рублей). Кстати, примерно такой же бюджет и у "Вратаря Галактики".

Что-то подсказывает, что российские продюсеры не ошиблись, когда лукаво «спрятали» Михаила Олеговича из финального трейлера космобоевика. Если вы внимательно посмотрите двухминутный ролик, то Ефремова в нем не увидите.

Однако в картине несколько сцен с его второстепенным персонажем все же остались. Так случайно совпало, что одну из главных звезд фильма увидеть в тизере нельзя?

- Премьера «Вратаря Галактики» (фильма с Михаилом Ефремовым во второстепенной роли) намечена на 27 августа, и тут уникальная ситуация — продюсерами проекта (Сергей Сельянов, Джаник Файзиев) был найден компромисс с конкурирующими телеканалами (Первый, Россия 1, СТС), а еще «Фондом кино» принято решение поддержать промо-кампанию проекта, - объяснил «КП» главный редактор журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. - Пожалуй, первый случай такого рода. Откажется ли зритель идти на Михаила Ефремова (после скандального суда по аналогии с Кевином Спейси, которого игнорировал американская аудитория — Авт.)? Я не сказал бы, что на него ходили. Ефремов — характерный актер, прославившийся ролями второго плана в кино, телевизионными проектами и театральной репутацией. Он никогда не был кассовым актером. В маркетинговой кампании «Вратаря галактики» имя Михаила Ефремова не использовалось и до аварии с его участием.