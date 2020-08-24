«Я ушел с НТВ. Не выдержал!»: Оскар Кучера отказался от высокооплачиваемой работы в непростой период

Оскар Кучера и Лера вместе пользовались успехом не только у телезрителей, но и как ведущие заказников. Фото: кадр НТВ

46-летний актер и телеведущий Оскар Кучера ушел с НТВ. Этой новостью он успел поделиться с друзьями. Обычно в интервью, обосновывая причины увольнения, звезды находят красивые слова и формулировки, чтобы быть корректными в отношении работодателей, не обидеть коллег, которые часто по совместительству еще и друзья.

Вот и вести шоу «Звезды сошлись» Оскара Кучеру позвала давняя подруга и коллега Лера Кудрявцева. Начали эту работу звезды экрана в 2017-м году, и вот Оскар выбыл из дуэта. Программа была острой – звезды в студии обсуждали скандалы в семьях и жизни коллег. Каких тем только за эти годы не было – знаменитые уклонисты от алиментов, жертвы пластики, проблемные дети звезд, домашние тираны, откровения домработниц артистов. Одни только откровения дочери Любови Успенский запустили такой скандалище… Приходилось копаться в секретах коллег, которые они часто скрывают от посторонних. Разве это понравится тем, кого обсуждают? А вот зрители за проект голосовали телесмотрением – рейтинги у передачи «Звезды сошлись» высокие. Это автоматически отражается на востребованности артиста на «заказниках». Год назад, когда корпоративы и прочие «заказники» были в самом разгаре, директор Оскара Кучеры сообщал его гонорар за ведение мероприятия – 15 тысяч евро. К слову, тогда их часто начали приглашать вдвоем с Лерой Кудрявцевой вести вечеринки – ее гонора в два раза выше. Часто удачные дуэты с экрана становятся востребованы в других сферах развлечений. В общем, Лера и Оскар удачно копались в «скандалах, интригах, расследованиях» звездной жизни. А весной Оскар Кучера заболел коронавирусом, и обещал вернуться в эфир после традиционного отпуска всех телеведущих – новый сезон начинается с сентября, а летом передача и звезды экрана часто отдыхают.

И вот сегодня, переписываясь с друзьями в комментариях в социальных сетях Оскар Кучера сообщил, что уволился с НТВ. На многочисленные вопросы: «почему» – объяснил, что надоело копаться в скандальных историях. Друзья похвалили Оскара за смелый поступок – в пандемию в звездной среде лишь у телевизионщиков остался стабильный доход, остальные артисты переживают за «упавшие» доходы из-за отмены концертов и «заказников». «Ушел с НТВ… не выдержал», «да, брат, силы закончились копаться в д….е» - общаясь с друзьями, Кучера не стал сдерживать эмоций, объясняя причину потери этой работы.

Но Оскар артист востребованный и без работы не останется: съемки и театральные премьеры ждут в новом сезоне. В сентябре у артиста в афише и спектакли, и даже мюзикл. Кучера – многодетный отец, поэтому работает очень много. Кстати, когда недавно он уезжал со спектаклями на гастроли, в «Звездах сошлись» его заменял ведущий проекта ДНК красавчик Александр Колтовой.