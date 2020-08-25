Пенсионный фонд начисляет сотни миллионов рублей умершим россиянам

В Пенсионном фонде о проблеме знают и периодически перетряхивают систему, чтобы вычистить оттуда двойников Фото: ТАСС

Счетная палата России обнаружила серьезные нарушения при начислении и выплате пенсий. Одним деньги продолжают поступать даже после смерти, другие получают значительно меньше того, что им положено.

Аудиторы взяли 40 случайных умерших россиян и оказалось, что данные о смерти 13 из них (это почти треть) доходили до Пенсионного фонда со значительным опозданием. Больше того, по состоянию на 1 марта в ПФР не знали, что делать с данными о кончине 11,7 граждан – их просто не могли отыскать в базе данных.

- Это доказывает, что у разных государственных органов разная информация об одном и том же человеке. Данные ЗАГС, ПФР и Федеральной налоговой службы на одного и того же гражданина могут отличаться и написанием фамилии, и паспортными данными, и адресом регистрации, - отметил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Все эти противоречия в документах приводят к лишним тратам. По закону, пенсию перестают платить с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором человек скончался. Но если свидетельство о смерти до Пенсионного фонда не дошло или он не может разобраться, к кому именно оно относится, начисления продолжаются.

По данным аудита на 1 января 2020 года, ПФР заплатил уже умершим пенсионерам больше 377 миллионов рублей. И это только в двух регионах страны! Приходится либо судиться с родственниками, которые успели снять деньги с карты, либо ждать, что они добровольно вернут деньги.

Впрочем, это не единственная проблема ПФР. Главное, с чем нужно разобраться чиновникам, по крайней мере по версии Счетной палаты, это неразбериха с лицевыми счетами, на которых копятся деньги на будущую пенсию. У одного человека может оказаться не один такой счет, как должно быть, а два и даже больше.

- Если такое происходит, счета должны объединить и начислять пенсию, исходя из взносов по всем счетам человека. Но проверка показала, что так происходит далеко не всегда. Нарушения пенсионных прав было выявлено в 53% случаев, - заявил аудитор Шторгин.

Бывает и обратная ситуация, когда у двух людей по ошибке оказывается один и тот же СНИЛС, и их сбережения автоматически идут на один счет.

В Пенсионном фонде о проблеме знают и периодически перетряхивают систему, чтобы вычистить оттуда двойников. Но проблема остается: по данным Счетной палаты, сейчас в пенсионной системе России значится порядка 650 тысяч двойников. Чаще всего путаница возникает с женщинами, которые меняют фамилию после замужества.

- Когда речь идет о таких огромных массивах данных, ошибки практически неизбежны. Но их можно выявить и исправить, - уверен юрист Павел Коргин. – Есть судебные прецеденты, когда человек доказывал свой стаж, и ему производили перерасчет. А чаще такие вопросы решаются при назначении пенсии, и удается добиться правды без вмешательства юристов. Единственное, это требует от человека активных действий: собрать документы, написать жалобу, пробиться на прием к начальнику. Но за свои деньги стоит побороться.

Юрист советует каждому россиянину, сколько бы лет ему до пенсии не осталось, следить за своими накоплениями. Благо, сейчас это можно сравнительно легко сделать через портал госуслуг. Если заметили, что куда-то пропали годы стажа или наоборот денег на счету неправдоподобно много, обращайтесь в территориальный орган ПФР. Намного лучше разбираться с накладками, пока пенсия остается в будущем.

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