Милота дня: щенки завороженно слушают сказу от игрушечного дракона

Щенки завороженно слушают сказу от игрушечного дракона Фото: Кадр видео

Невероятно милое видео с щенками золотистого ретривера покорило соцсети. Забавным роликом поделился житель США в YouTube.

Но сначала предыстория: малыши появились на свет месяц назад. И уже успели подрасти и окрепнуть. С этого момента в доме воцарился хаос, утихомирить беспокойных щенков оказалось делом не из легких.

Но владелец нашел выход. Щенков усадили на кровать и поставили перед ними забавное существо - говорящего дракона. Такие игрушки обычно успокаивают маленьких детей, но собачкам дракон тоже пришелся по вкусу.

Он читал щенкам сказку «Джек и бобовый стебель»., от которой те были просто в восторге. Дракон-сказочник Далтон может рассказывать пять классических историй: "Гензель и Гретель", "Джек и бобовый стебель", "Рапунцель", "Гадкий утенок" и "Спящая красавица".

Щенки оказались очень благодарными слушателями: сидели смирно, только некоторые пытались прорваться в первый ряд. Все-таки восемь собратьев - места хватает не всем.