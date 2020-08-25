Гонконгские ученые: повторное заражение коронавирусом возможно

По мнению медиков, ошибочно считать, что после перенесенного заболевания пациент обладает иммунитетом против COVID-19. Фото: REUTERS

Исследователи факультета микробиологии Гонконгского университета объявили, что обнаружили первый в мире доказанный случай повторного заражения COVID-19.

33-летний местный житель, который переболел весной коронавирусом, вернулся из Испании. Спустя пару дней после приезда у него начался кашель, головные боли и в течение нескольких дней была высокая температура. Мужчина сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат.

«Поспешные выводы делать рано, - остерегают ученые. – Все-таки это пока единичный случай, его следует более детально изучить».

По мнению медиков, ошибочно считать, что после перенесенного заболевания пациент обладает иммунитетом против COVID-19. Нейтрализующие антитела вырабатывается не у всех переболевших, а у многих они и вовсе спустя какое-то время исчезают.

«Наши результаты показывают, что штаммы вирусов могут быть разные, поэтому в будущем вакцинироваться стоит и тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию», - считают микробиологи.

Медики не исключают, что повторное заболевание может вызвать гораздо более серьезные осложнения и в целом протекать тяжелее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минздрав о заболевании главы Тувы: нет данных, что это повторный коронавирус

Ранее Шолбан Кара-оол сам сообщил о своей болезни (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пессимистический прогноз ВОЗ: пандемия коронавируса может продлиться около двух лет

COVID-19 стал кризисом, который случается раз в столетие (подробности)