Гонконгские ученые: повторное заражение коронавирусом возможно

По мнению медиков, ошибочно считать, что после перенесенного заболевания пациент обладает иммунитетом против COVID-19.
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Исследователи факультета микробиологии Гонконгского университета объявили, что обнаружили первый в мире доказанный случай повторного заражения COVID-19.
33-летний местный житель, который переболел весной коронавирусом, вернулся из Испании. Спустя пару дней после приезда у него начался кашель, головные боли и в течение нескольких дней была высокая температура. Мужчина сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат.
«Поспешные выводы делать рано, - остерегают ученые. – Все-таки это пока единичный случай, его следует более детально изучить».
По мнению медиков, ошибочно считать, что после перенесенного заболевания пациент обладает иммунитетом против COVID-19. Нейтрализующие антитела вырабатывается не у всех переболевших, а у многих они и вовсе спустя какое-то время исчезают.
«Наши результаты показывают, что штаммы вирусов могут быть разные, поэтому в будущем вакцинироваться стоит и тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию», - считают микробиологи.
Медики не исключают, что повторное заболевание может вызвать гораздо более серьезные осложнения и в целом протекать тяжелее.
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