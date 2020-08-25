Волонтеры очистили берега Челябинских озер от мусора

В Челябинской области завершилась акция "Чистый берег" по очистке трех южноуральских озер - Елового, Чебаркуля и Большого Кисегача. Фото: shutterstock.com.

В Челябинской области завершилась акция "Чистый берег" по очистке трех южноуральских озер - Елового, Чебаркуля и Большого Кисегача. Ее итоги подвели представители властей, экологи, общественники и волонтеры.

Проект стартовал по инициативе минэкологии региона и общественной организации "Детские и молодежные социальные инициативы" (ДИМСИ) в середине августа. За это время около 300 волонтеров собрали более 10 тонн мусора.

Только в завершающий день на Большом Кисегаче усилиями 70 волонтеров было собрано более двух тонн мусора, для транспортировки которого понадобилось более 200 мешков. Все эти отходы были тщательно отсортированы. Преобладающими оказались пластиковые бутылки - около трети собранного - и почти столько же стеклотары, а также другие следы пребывания недобросовестных туристов - сланцы, фуфайка, чашки, лекарства.

По словам заместителя председателя комиссии по экологии Общественной палаты РФ Олега Дубровина, на переработку уйдет 80% мусора. Из него изготовят скамейки для жителей Челябинска.

Помимо экологов и волонтеров участие в проекте приняли и профессиональные дайверы. По словам одного из руководителей проекта Павла Бубенкова, аквалангисты погружались в глубинные ямы при помощи дайв-бота и обследовали дно.

- Дно озер Южного Урала в основном покрыто большим слоем сапропеля (донные отложения из остатков растительности и живых организмов - ред.). Таким образом, выброшенный в воду, сдутый ветром или укатившийся мусор весь будет поглощен озерами и последующие тысячу лет проведет на дне, - рассказал Павел Бубенков.

Отметим, что помимо куч мусора волонтеров на берегах озер ждали и приятные сюрпризы. Так, участники акции нашли на пустом берегу перепуганного рыжего котенка, который обрел новый дом у одного из них.

А на Большом Кисегаче волонтеры нашли бутылку с детским письмом про прогулку с родителями и песиком и пожеланием всего хорошего тому, кто найдет послание.

- В рамках общероссийской экологической акции «Вода России» по очистке берегов рек и озер на территории Челябинской области второй год проходят субботники. В прошлом году общими усилиями мы очистили более трехсот километров береговой линии.В этих субботниках приняли участие около 11 тыс. человек. Хочу отметить, что, несмотря на вызванные пандемией ограничения, сильную жару в июле и холодный, дождливый август, в этом году на уборку водоемов уже вышло больше 5000 южноуральцев. Всего состоялось более трехсот субботников, от мусора очищено больше пятисот километров берегов водоемов. Министерство экологии благодарит всех, кто неравнодушен к состоянию окружающей среды и принимает участие в этой важной работе, — подытожил результаты акции министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Напомним, в Челябинской области региональное Минэкологии устроит облавы на туристов на особо охраняемых территориях региона. Поводом для проведения рейдов стал инцидент на байкальском острове Ольхон, где туристы закатили вечеринку с использованием пиротехники.