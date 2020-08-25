Черчесов принял решение по составу сборной России на матчи Лиги Наций в сентябре 2020

3 сентября команда Черчесова сыграет на стадионе «Динамо» со сборной Сербии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России очень скоро вернется к болельщикам. 3 сентября команда Черчесова сыграет на стадионе «Динамо» со сборной Сербии. 6 сентября состоится матч Венгрия – Россия. Обе игры покажет Первый канал. А пока тренерский штаб российской сборной объявил состав на эти матчи.

ВРАТАРИ: БИТВА САФОНОВА И МАКСИМЕНКО ОТЛОЖЕНА

В составе нет ни Максименко, ни Сафонова. Тренерский штаб Черчесова пока не готов доверять молодым дарованиям «Спартака» и «Краснодара» - их дуэль за место первого вратаря страны отложена до следующего отборочного цикла и ЧМ-2022. А сейчас надо выбрать основного вратаря из трех опытных киперов: Гилерме – Джанаев - Шунин.

ЗАЩИТНИКИ: КТО СЫГРАЕТ В ПАРЕ С ДЖИКИЕЙ?

Главный вопрос – кто будет напарником Джикия в центре обороны. Нет в России второго центрального защитника, на все 140 млн населения нет. Семенов? Сорокин? Какие еще варианты? Так что может придется снова искать на стороне. Вот бы постараться дать российский паспорт Самюэлю Жиго. Но имея алжирские корни от отказался выступать за сборную африканской страны. В национальную команду Франции не зовут. Может Россия предложит паспорт?

А с краями обороны все понятно – бессменный Марио Фернандес и бессмертный Юрий Жирков закроют позиции.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: КТО ЗАМЕНИТ ТРАВМИРОВАННОГО БАРИНОВА?

Огромные проблемы вырисовываются у Черчесова в центре поля. Выбор исполнителей тает на глазах. Опорник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил страшную травму и не вернется на поле раньше весны. Зобнин в «Спартаке» играет на правом краю обороны. Кузяев в «Зените» ждет трансфера заграницу. Алексей Миранчук дернул мышцу и остался на пару недель вне игры. Из железных игроков основы остаются Александр Головин – он в отличной форме в «Монако», и Магомед Оздоев – он в порядке в «Зените». Но может быть снова в деле будет Газинский. Но там же несколько неожиданных фамилий: например, Андрей Мостовой или Рифат Жамалетдинов.

НАПАДАЮЩИЕ: ДЗЮБА И СОБОЛЕВ НЕ ПОМИРИЛИСЬ?

Артем Дзюба в порядке – он лидер и в «Зените» и в сборной. Но в чемпионате России восходит звезда Александра Соболева. Форвард «Спартака» забивает довольно часто, чтобы обратить на себя внимание. Но есть одно «но». Дзюба и Соболев были в публичной ссоре. Молодой нападающий красно-белых обвинил Артема в том, что тот не поддержал своего друга Кокорина в тяжелые времена. Дзюба бросил в ответ про Соболева: «Он еще глупый, не понимает ситуации».

Все это нормально, когда идет в рамках соперничества двух столиц. Но когда два игрока должны уживаться в одной сборной, ситуация слишком огнеопасная. И в тренерском штабе Черчесова все это понимают лучше всех: видимо, решение, примеряющие Дзюбу и Соболева, еще не найдено. Проблемы со здоровьем у Черышева. Зато есть Комличенко, Луценко и Смолов.

Состав сборной России:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Cослан Джанаев ("ФК "Сочи"), Антон Шунин ("Динамо" Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Вячеслав Караваев ("Зенит" Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор" Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва),

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - "Локомотив" Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Динамо" Москва), Евгений Луценко ("Арсенал" Тула), Федор Смолов ("Локомотив" Москва).