«Просто переходит всякие границы»: Путин потребовал разобраться с незаконными коллекторами

Поручение президента передать все коллекторские службы в стране под контроль приставов появилось относительно недавно. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

- Это должно быть сделано, потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций, просто переходит иногда всякие границы, - поручил Владимир Путин на встрече главой службы судебных приставов Дмитрием Аристовым. - Это совершенно точно надо брать под контроль.

Поручение президента передать все коллекторские службы в стране под контроль приставов появилось относительно недавно - после очередных жалоб пострадавших от вопиющих действий нелегальных коллекторов. И докладывая главе государства о времени исполнения, Аристов спрогнозировал срок до конца следующего года.

- Впервые на орган госвласти была возложена обязанность контролировать деятельность так называемых профессиональных взыскателей, - пояснил он.

В России сейчас работают и профессиональные коллекторы - их 321 организация, и микрофинансовые организации - их 1 606 организаций.

- Но по анализу 80 тысяч жалоб, которые нам поступили, 50 процентов всех нарушений совершено именно микрофинансовыми организациями, - констатировал Аристов.

- Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу, - поручил Путин решить вопрос с контролем всех участников рынка как можно скорее.

О ЧЕМ ЕЩЕ ДОЛОЖИЛ АРИСТОВ

- По итогам 2019 года у службы судебных приставов было в работе 103 миллиона поручений.

- За три года взыскано более 2 триллионов рублей. Служба судебных приставов является третьим по величине формирователем доходной части федерального бюджета.

- За три года взыскано 47 миллиардов долгов по зарплате.

- Есть специфическая функция - розыск и отобрание ребенка в рамках судебных решений. За три года 516 детей, скрываемых родителями, разыскали, передали в основном матерям для воспитания.

- Снесли 9 тысяч зданий несанкционированной застройки, в основном в южных регионах.

- ССП обеспечивает безопасность более 10,5 тысяч федеральных судов и судебных участков мировых судей.

НЕ ПУСТИЛИ В СУД С ОРУЖИЕМ

- Мы выявили за три года 1 миллион 300 тысяч запрещенных к проносу в суды предметов на стадии пропуска, - поделился подробностями Аристов.

- В зал судебных заседаний? - удивился Путин.

- Просто в суд. Это и оружие, боеприпасы, колющие и режущие предметы, - рассказал глава ССП. - Там весь комплекс, причем такие есть способы сокрытия проноса, что у нас целый есть каталог, который мы распространяем и обучаем своих приставов, естественно, этому.