Геннадий Онищенко сделал прививку от гриппа и заразил Александра Гамова. Своим примером

Экс-главсанврач считает, что эта вакцинация поможет и в борьбе с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, я так понял, что вы уже сделали прививку от гриппа и процедура вакцинации уже успешно завершилась?

- Ну, да... Мне ввели взрослую дозу трехвалентного гриппа, где все три штамма - новые. То есть, те, которые ранее не циркулировали в популяции жителей северного полушария. Кстати, вакцина наша - отечественная.

- Вам не больно было? Когда кололи...

- Александр, ну, не надо такие провокационные вопросы задавать. Конечно же, нет.

- Скажите, пожалуйста, эта вакцинация - она будет предписана всему населению Российской Федерации, вот этот тройной штамм, да?

- Это - обязательная вакцина Национального календаря прививок - они делаются в соответствии с законом об иммунопрофилактике, принятом в 1997 году.

Весь этот Национальный календарь обеспечивается за счет федерального бюджета - от изготовления, закупки вакцины до ее поставок в регионы.

Группы риска прививаются по медицинским показаниям - это дети школьного возраста и старшее поколение. Плюс медики и педагоги.

В прошлом году у нам в стране был достигнут самый высокий уровень вакцинации - 72 миллиона человек.

- Какие мы молодцы... За счёт чего?

- Кроме средств федерального бюджета, были использованы деньги страховых компаний и промышленных предприятий - там сами покупали препараты и также делали прививки в коллективах.

В этом году поставлена задача привить от гриппа не менее 70%. И, если исходить из того, что в прошлом году были охвачены все группы риска, значит, нынче, в основном, нужно делать акцент на бюджеты страхования...

- Почему это нужно обязательно делать?

- Потому что в нынешнем году эпидемический подъем ожидается особенный.

Если в 2019-м у нас лидирующим, так называемым, актуальным был один штамм гриппа, ну, максимум, два, то в этом году - три новых штамма будут циркулировать в северном полушарии. И вот против них мы и будем прививать население.

- Скажите, это вот бесплатные прививки, - в группах риска, да, а вакцинация остальных - за деньги?

- Подавляющее большинство у нас прививается за счет госбюджета.

- А 72 миллиона за прошлый - это какой процент населения?

- 50,6 - 50,7 % - ну, где-то около 51. Например, в Москве был самый высокий охват, нынче ожидается еще выше -

А я правильно понял - если Онищенко сделал прививку - значит, по сути, дан старт прививочной кампании, да?

- Ну, Онищенко не настолько велик в собственных глазах, что - вот, мол, первый привился, - но надежда заразить собственным примером Александра Гамова, конечно, присутствовала в моей мотивации. (смеётся) Может быть, мой помощник самопровозглашенный, действительно, станет таковым, и, вдохновившись, моим примером, сделает прививку от гриппа.

Геннадий Онищенко сделал прививку от гриппа. Фото: архив героя публикации

- И у всех сразу возникает вопрос - мы же окончательно не победили коронавирус, и вот, если сделать прививку тройного штамма, тройную по сути вакцинацию, это как-то обезопасит нас?

- Конечно. Во-первых, резко уменьшится число больных. Если мы добьемся охвата привитых даже большего, чем в прошлом году, - тем самым мы и пик эпидемического порога снимем.

А ведь грипп протекает гораздо более тяжелее, чем COVID. Потому что, в случае с коронавирусом 60% - это вообще бессимптомное носительство… А в группе риска - только старшее поколение.

У гриппа же такого нет. Если я подхватил вирус, то, в той или иной степени, у меня клинические проявления будут.

Так вот - если вовремя сделаем прививку от гриппа, мы, во-первых снимем главную проблему, связанную с этим заболеванием. И даже, если случится активизация, коронавируса, то не будет еще и дополнительной нагрузки на организм, потому что у нас - иммунитет, по крайней мере, у большинства, от гриппа.

Но мы также не исключаем, что группу риска привьем и от коронавируса. По истечении двух месяцев после первой прививки можно будет сделать и следующую - от коронавируса.

- То есть, чем раньше мы привьемся от гриппа, тем быстрее можем перейти и ко второй вакцине?

- Совершенно верно. Дайте мне торжественное обещание, что вы привьетесь от гриппа.

- Да, спасибо огромное, что вы меня заразили - таким хорошим примером.

- Вдохновил, не заразил. Заражают коронавирусом, а примером хорошим…

- Вы вот только что сказали, что, надеюсь, что я тебя заразил!

- Ладно. Давайте...

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