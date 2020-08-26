Владимир Пресняков – о прошлой жизни и расставании с Кристиной Орбакайте: «Я знаю, где находится ад, и как он выглядит»

Владимир Пресняков прожил с дочкой Аллы Пугачевой почти 10 лет. Фото: EAST NEWS

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте были вместе почти 10 лет. Они расстались в 1996 году, больше 20 лет назад. Но воспоминания о прежней жизни и разрыве с первой женой для артиста по-прежнему остаются болезненными. В YouTube-шоу «Зангалис & К» 52-летний Пресняков рассказал, почему расстался с Кристиной.

Владимир не скрывает: именно он стал виновником краха их семьи. Кристина родила ему сына Никиту, но это не помогло музыканту остепениться. Преснякова слишком увлекли алкогольные вечеринки с друзьями и интрижки на стороне. Однажды Кристина не выдержала тусовочного образа жизни мужа и предложила ему расстаться. Разрыв с женой стал для певица настоящим шоком. Но, по его словам, эта душевная боль пошла ему на пользу.

Молодой Владимир Пресняков слишком увлекся алкогольными вечеринками с друзьями и интрижками на стороне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У меня была мощная социопатия, мания преследования. Но после этого стресса все пропало. Я благодарен этому потрясению — первому расставанию с любимой… Кристиной. Тогда я не то чтобы жить не хотел, но нарывался на все неприятности. Если я проезжал мимо заправки и видел какие-то разборки, то обязательно останавливал машину и шел туда. Каждый раз говорю: «Боженька, прости меня». Прошу о пощаде за то, как вел себя в то время, потому что оно было неправильное, - рассказал артист.

Пресняков все чаще стал заливать проблемы в личной жизни алкоголем. Тогда в звездной тусовке пили все – и очень много. Выбраться из этого порочного круга оказалось непросто. Поначалу певец мог запросто выпить с друзьями несколько бутылок крепкого алкоголя и не чувствовать опьянения. Но постепенно пьяные вечеринки начали выходить из-под контроля.

- Слава Бутусов мне как-то сказал: «Господи, что они знают про рок-н-ролл? Это когда ты печенью харкаешь!», - рассказал Пресняков. - Это все было в нашей жизни. Поэтому я знаю, где находится ад, и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь. Благодарю Бога, друзей, конечно же, отца и маму, которые не дали мне спуститься, умереть в этой ерунде. Нельзя этим гордиться.

Сегодня певец счастлив со второй женой Натальей Подольской. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Преснякову удалось покончить с тягой к рюмке и начать новую жизнь. Сегодня он счастлив со второй женой Натальей Подольской. Супруги поженились в 2010 году после пяти лет совместной жизни. У них родился сын Артемий. Сейчас Наталья беременна и скоро подарит Преснякову еще одного ребенка.

Старший сын артиста Никита уже женился. Он самодостаточный молодой человек – пишет музыку, играет в основанной им музыкальной группе. Пресняков гордится тем, что Никита не стал прикрываться звездным именем.

- Он не просит помощи. Мне это очень нравится в нем. Он мужик, при этом добрый, смешной, отзывчивый человек, - рассказал музыкант.