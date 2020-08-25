"Весила под 100 кг": Яна Чурикова показала честное фото в купальнике

Яна Чурикова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Яна Чурикова не раз рассказывала, что в какой-то момент ее жизнь превратилась в бесконечную борьбу с лишним весом. Телеведущая уверяла, что весила под 100 килограммов. Правда, глядя на подтянутую Яну, в это трудно поверить.

Яна Чурикова предпочитает активный отдых. Отпуск для нее - это не лежание на пляже, а захватывающее приключение. Много лет ее любимое хобби - дайвинг. После сотен погружений в доброй половине земного шара ведущая даже шутила: "Чувствую себя рыбой!".

Сейчас она обожает сплавляться на сапбордах по морю. Несколько фотографий из Геленджика теледива разместила в блоге. Она предстала перед публикой в черных мини-шортах, белой прозрачной майке и черном бикини.

"Как вы уже поняли, я дама крепкого сложения, и ничуть этого не стесняюсь. Но в ловушку псевдободипозитива (не путать с бодипозитивом) я тоже не позволю себе попасть. У меня так: стоит только себя «отпустить» - начнется полный привет. Одним и тем же ртом жрать, как не в себя, и призывать всех любить меня такой, какая я есть, просто не имею морального права. Хотя никогда в жизни никого не буду «шеймить» за лишний вес. Сама весила под 100 кг, знаю, каково это", - откровенно написала 41-летняя знаменитость.

Она рассказала, что на отдыхе позволила себе расслабиться. "Не буду лукавить, в основной физподготовке на отдыхе тоже сделала перерыв. Но если есть возможность отдохнуть активно, я в деле!", - подчеркнула Яна.

Чурикова также разместила фото в черном купальнике. Знаменитость явила публике пышные формы, она сидит на берегу и загорает.

Ранее Чурикова сообщала, как вела борьбу с лишним весом. "Когда я то теряла в весе, то опять его набирала, а булимия сменялась анорексией, у меня внезапно возникла фиксация на сладком. Я поглощала тортики килограммами! К счастью, постепенно научилась говорить себе «хватит». Теперь легко заменяю пирожное орехами, сухофруктами, финиками. Хотя от домашней выпечки, приготовленной с любовью, не отказываюсь... Навсегда пожертвовала лишь жареной картошкой. Очень любила ее раньше. За картошку фри на многое была готова!", - делилась она.

При этом Яна уверена, что даже жесточайший фастфуд не отразится на фигуре, если употребить его в первой половине дня. Кстати, именно ее хобби - дайвинг - всегда помогало Чуриковой худеть. Поскольку под водой требуется немало энергии.

К слову, она не занимается бегом и не ходит в качалку. "Кардиотренировки, бег - в моем случае убийство суставов. Сейчас лично для меня удобнее всего пилатес, плавание и йога. Если понимаю, что нужна нагрузка, например на ягодицы или руки, просто добавляю определенное упражнение. Занимаюсь йогой по утрам: или по укороченной программе - 15 минут, или по полной - час", - говорит теледива.

До тренировки она ничего не ест. Только выпивает стакан воды. Потом завтрак. "Люблю каши, например пшенку. Не понимаю причитаний некоторых девушек - «обязательно на воде и без сахара»! Это завтрак, детка! Он должен зарядить так, чтобы сил хватило надолго. Иногда говорят: «Я употребляю продукты без глютена, без лактозы, без кофеина». Это все равно что безалкогольное пиво и резиновая женщина!", - считает Яна.