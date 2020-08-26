Определены «Экспортеры года» в Уральском федеральном округе

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила 10 победителей в Уральском федеральном округе. По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

«Победа в премии «Экспортёр года» – больше, чем просто приятная строчка в портфолио. В первую очередь это заслуженное признание ваших компетенций, вклад в репутацию успешного глобального игрока и подтверждение конкурентоспособности. За победой в каждой из номинаций кроется огромный труд, а также талант, энергия и смелость, необходимые для успешного выхода на внешние рынки. Уральский регион исторически был богат сильными предприятиями, известными далеко за пределами за России. Поэтому искренне надеюсь, что после окружного этапа вы успешно представите свои компании и на федеральном уровне, а ваши бренды будут всё более узнаваемы за рубежом. Желаю всем победителям конкурса расширения географии поставок и успешной реализации новых экспортных проектов. С нашей стороны, готовы предоставить всю необходимую поддержку в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», – поздравил победителей заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

- Значительным испытанием для нас стала пандемия, которая на самом деле еще не закончилась, но, я надеюсь, основные трудности мы преодолели. В этот период времени мы сформулировали ряд приоритетных задач, первая из которых - формирование стабильной среды государственной поддержки экспорта, - говорит Вероника Никишина, генеральный директор АО «РЭЦ». - Премия «Экспортер года» направлена как раз на эту поддержку и развитие отечественного бизнеса, ориентированного на несырьевой и неэнергетический экспорт, без которого представить развитие экономики нашей страны невозможно. Результаты, которые показали компании-участники, безусловно, могут мотивировать и тех, кто пока не решается включиться в процесс международной торговли.

За первые 6 месяцев 2020 года доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России в общем объеме экспорта выросла почти на 10 п.п. к аналогичному периоду прошлого года, составив в совокупном объеме 43,6%.

- Уральский федеральный округ - крупнейший экспортер страны, и речь не только про крупные сырьевые компании, но и компании других отраслей. Необходимость развития экспорта в нашем регионе для укрепления российской экономики очевидна, и это делает проведение Премии «Экспортер года» очень важным мероприятием для бизнес-сообщества, - говорит Владимир Черкашин, председатель Уральского банка ПАО Сбербанк. - Организаторы поощряют лучшие организации, участвующие в международной торговле, и на самом высоком уровне отмечают их достижения. Такая оценка успехов российского бизнеса очень значима для предпринимателей – это мотивирует их развиваться и выходить за пределы сначала своего региона, а затем и на международный уровень. Нынешний год стал непростым для экономики, поэтому победы, одержанные в такой период, особо ценны.

Номинация - «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес».

Победитель - ООО «Ресурс» (Челябинская область)

Компания занимается производством и продажей круп. Продукция экспортируется в 25 стран мира. За прошлый год компания расширила географию поставок на три стран, а также запустили несколько новых продуктов. В частности, произведен и адаптирован экспортный продукт - хлопья овсяные весовые в мешках. В 2021 году будет запущен новый завод с увеличенными мощностями.

Номинация - «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель - ИП Муратов В.К. (Тюменская область)

Компания занимается производством стартовых кормов для всех видов рыб и креветок. Уникальность заключается в том, что имеется собственное производство кормов, не имеющих аналогов в России. Доля экспорта в выручке компании составляет 90%. За последний год объем поставок за рубеж вырос на 10%. Продукция стала поставляться в две новые страны – Вьетнам и Индию. Во Вьетнаме была построена сеть дистрибуции.

Номинация - «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»

Победитель - АО «Автомобильный завод «УРАЛ» (Челябинская область)

Компания специализируется на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости марки «УРАЛ». С 2018 года запущен выпуск нового поколения УРАЛ NEXT, работающих на природном газе. Предприятие располагает научной и производственной базами, позволяющими реализовывать полный жизненный цикл изделий, исследование, разработку, изготовление, испытания, постановку на серийное производство. Продукция поставляется в 15 стран. Доля экспорта в выручке составляет 21%. За прошлый год поставки за рубеж выросли вдвое.

Номинация - «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель - ООО «Златоустовский Завод Бетоносмесительного Оборудования» (Челябинская область)

Компания занимается проектированием и производством асфальтобетонных заводов, вибропрессующего оборудования, стационарных и мобильных бетонных заводов, а также производством узлов и комплектующих. Продукция поставляется в 17 стран мира. За прошлый год география поставок увеличилась на 4 страны (включая экзотические Мальдивы). Объем экспорта вырос на 26%.

Номинация - «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «крупный бизнес»

Победитель - ПАО «Синарский трубный завод» (Sinarsky Pipe Plant) (Свердловская область)

Компания выпускает широкий спектр труб нефтяного сортамента для целого спектра отраслей. Среди них: нефтяная и газовая отрасль, машиностроение, автомобилестроение, металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, строительная отрасль, предприятия ЖКХ, металлоторгующие организации. Приоритетным направлением является производство новых видов продукции в сложных климатических условиях (малоосвоенные геологические породы, шельфы, морские территории, районы вечной мерзлоты). Продукция экспортируется в 15 стран мира. К примеру, в прошлом году в Индию были отгружены теплоизолированные лифтовые трубы с резьбовым соединением «Ultra Premium». Эти трубы предназначены для оснащения эксплуатационных скважин для транспортировки технологических сред с температурой до 350°С для реализации тепловых методов добычи высоковязкой нефти.

Номинация - «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель - ООО «НЕЙРОТЕХНОЛОДЖИ» (Челябинская область)

Научно-производственная компания специализируется на разработке и реализации собственных высокотехнологичный аппаратов для комплексной терапии позвоночника. Компания производит инновационное устройство Sacrus, помогающий устранить защемление седалищного нерва и расслабить мышцы таза, и аппараты Cordus - устраняющие гипертонус межпозвонковых мышц. Устройства признаны врачами и уже продаются в 16 странах Европы, США и Латинской Америки.

Номинация - «Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель - ООО «Ортисервис» (Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра)

Компания занимается ремонтом, техническим обслуживанием и наладкой оборудования, предназначенного для ремонта нефтегазовых скважин. Поставляет запчасти и комплектующие, сдает в аренду внутрискважинный инструмент. Одна из наиболее востребованных услуг - модернизация и капремонт оборудования для нефтегазового сервиса. Рост экспортной выручки за прошлый год составил 10%.

Номинация - «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство»

Победитель - ООО «Пенетрон-Экспорт» (Свердловская область)

Компания 15 лет осуществляет экспортные поставки материалов для гидроизоляции и строительства объектов различного назначения. В 2019 году объем экспорта вырос на 64,7%. Максимальный рост произошел на рынках Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Англии. Одним из крупнейших потребителей материалов стала Рогунская ГЭС (Таджикистан), на которой продолжились работы по строительству новых и ремонту существующих обводных тоннелей, вводу в эксплуатацию новых гидроагрегатов.

Номинация - «Новая география»

Победитель - ООО «Уральская металлообрабатывающая компания» (Челябинская область)

Компания специализируется на производстве высокопрочной упаковочной ленты марки UMC. Это инновационный проект, который готов заменить многие виды упаковочной ленты: пластик, проволоку и т.д. Данный вид продукции необходим для металлургических предприятий, как выгодный и надежный способ упаковки готовой продукции. За прошлый год объем экспорта вырос на 30%. Продукция поставляется в 24 страны. В 2019 году открыты новые перспективные направления, такие как Канада и ОАЭ.

Номинация - «Прорыв года»

Победитель - ООО «Тюменские аэрозоли» (Тюменская область)

Компания производит качественную аэрозольную продукцию: антисептики (санитайзеры), оружие самообороны (газовые баллончики), репелленты, товары для охоты и рыбалки, смазки, кислородные баллончики для дыхания, авто и бытовую химию и многое другое. Ассортимент производимой продукции составляет 232 наименования. За прошлый год объем экспорта вырос на 40%. Заключены новые дилерские контракты с официальными представителями в Казахстане и Болгарии.

Победители региональных конкурсов примут участие во втором – федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России». Победители «Экспортера года» получат различные бонусы от РЭЦ и партнеров премии. Среди них: персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами на зарубежных рынках; бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта; регистрация на зарубежном маркет-плейсе; обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки экспортеров.