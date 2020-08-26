В закон «Об охране атмосферного воздуха» могут ввести понятие «запаха»

Авторы закона предлагают установить, что определение интенсивности запаха является составной частью мониторинга атмосферного воздуха. Фото: shutterstock.com.

Жители Мурино Ленинградской области постоянно жалуются на неприятный запах и дым с территории расположенных поблизости предприятий «Мед-экология» и «Фаворит». Поэтому комитет по экологическому надзору региона возбудил в отношении недобросовестного переработчика мусора дело об административном правонарушении.

Хотя, как отметили специалисты природоохранного ведомства, привлечь к ответственности нарушителей не так просто, но первые результаты уже видны. Информация о нарушениях «Мед-экологией» санитарно-эпидемиологических норм направлена в Роспотребнадзор.

Также лаборатория комитета до конца 2020 года будет мониторить состояние атмосферного воздуха в Мурино.

В ведомстве отмечают существующие трудности с привлечением нарушителей к ответственности.

- В настоящее время в Российской Федерации отсутствует система нормирования запаха в атмосферном воздухе. Часть соединений не идентифицированы и не имеют предельно допустимые концентрации, - рассказали в комитете.

Эта ситуация может в скором времени измениться с внесенными летом 2020 года в Госдуму РФ поправками в закон "Об охране атмосферного воздуха", которые вводят новые понятия "запаха" и "регионального норматива запаха". Внесенный закон даст понятие, что "запах - органолептическая характеристика атмосферного воздуха, воспринимаемая органом обоняния при вдыхании определенных летучих веществ, как индивидуальных, обладающих запахом, так и их смеси.

Как отмечают эксперты, действующая система гигиенического нормирования уже не отвечает запросу общества, так как жителей волнует не только безопасность проживания, но и его комфортность. Так, в Европе (Франция, Германия, Австрия, Италия) устанавливаются четкие нормативы запахов для некоторых предприятий.

Авторы закона предлагают установить, что определение интенсивности запаха является составной частью мониторинга атмосферного воздуха.

Напомним, в Татарстане экологи нашли нарушения на новом заводе и сразу их пресекли. В этом помогли жалобы местных жителей, не безразличных к охране окружающей среды.