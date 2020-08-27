«Эх, прокачу!» или зачем мне теперь своя машина, если есть электросамокат?

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Я всегда мечтал ездить в офис в костюме, белой рубашке (и чтобы галстук на ветру развивался), а еще без пробок и с опциями любования красотами российской столицы…

Признаюсь, в последнее время немного завидовал молодежи, которая проносилась мимо меня по набережным Москвы-реки в сторону «Лужников» и обратно. При этом я сам частенько передвигаюсь по этому маршруту со средней велосипедной скоростью 10-15 км/ч! Ребятки же на электросамокатах уходят от меня, как итальянские гоночные автомобили с лошадкой на бампере от добротных, но медленных творений отечественного автопрома. Девушки – все, как на подбор: загорелые, в коротких маечках и шортиках… А электросамокаты – прямо произведение технического искусства – огни сверкают и радуют окружающих.

В один прекрасный день и я получил такое чудо (электросамокат Neoline) для тест-драйва. Красивый и компактный в прихожей он занял немногим больше места, чем мои палки для скандинавской ходьбы. Рядом оказалась розетка, и мой быстрый электрический друг получил питание для преодоления 30 км. Готов? Всегда готов!

Перед стартом – беглый осмотр техники: большие и широкие колеса с клиренсом (расстояние до земли) до 12 см наверняка помогут справиться с неровностями на тротуаре покрытием из плитки, с грунтовыми дорожками, тропинками в парках и даже проселочной дорогой. Встроенные задние ходовые огни и регулируемая передняя фара в темное время суток и дорогу подсветят, и предупредят о вашем приближении. Скорость эти красавцы могут развить до 30 км/ч.

Накануне инженеры Neoline рассказали, что мотор расположен… в заднем колесе!

Оказывается, такая конструкция обеспечивает:

1) возможность использования без ограничений всю мощность электрического тормоза;

2) обеспечить подъем в горку с большим углом;

3) лучший контроль на скользком покрытии;

4) устранение пробуксовки при подъеме под углом до 15 градусов – это очень серьезная горка.

О, как! Тогда поехали!

Мощность мотор-колеса любого электросамоката серии Neoline T составляет 350 Вт, что позволяет развивать скорость до 30 км/ч. Но гонять на максимуме совсем не обязательно, ведь в режиме «1» –режим «ЭКО» (минимальная мощность и скорость, но увеличенный диапазон пробега) - скорость до 10 км/ч; в режиме «2» – режим «Стандарт» (умеренные мощность/скорость и диапазон пробега) - до 25км/ч; в режиме «3» –режим «Драйв» (максимальная мощность/скорость и уменьшенный диапазон пробега) - до 30 км/ч.

Максимальный запас хода достигает 30 км (!) на одном заряде. Для сравнения длина Садового кольца – около 16 км, а Третьего транспортного кольца – 35 км. Кстати, для повышения запаса хода в конструкции используется облегченная прочная рама с элементами из авиационного алюминия.

Особое внимание конструкторы уделили механизмам торможения. Электросамокаты Neoline в зависимости от модели укомплектованы высокоэффективными электронными, механическими тормоз-крыло, дисковыми и барабанными тормозными системами. Даже используя базовую модель Т23, райдер сможет эффективно останавливаться или снижать скорость, используя задние электронный и дисковый тормозной механизм.

Не забыли и о безопасности. Абсолютно все модели электросамокатов Neoline оснащены яркими светодиодными фонарями спереди и встроенными задними ходовыми стоп-сигналами. У модели NEOLINE T25 передний светодиодный фонарь имеет возможность регулировки настройки угла светового потока! Кстати, водителей электросамокатов Neoline отличить очень легко именно по этому фирменному «освещению». Поэтому катился я по вечерним набережным и был уверен, что меня все видят – и пешеходы, и велосипедисты, и коллеги-райдеры. На руле расположен звонок для подачи сигнала - предупреждения. Провода и тросы, для защиты от механических повреждений, спрятаны в рулевую колонку.

Не раз слышал от счастливых обладателей электросамокатов, что частенько возникают проблемы со складыванием конструкции. Механизм складывания Neoline изготовлен из авиационного алюминия и выполнен по типу «ласточкин хвост». Это обеспечивает складывание электросамоката всего в одно действие посредством кнопки, расположенной на передней части рулевой колонки. Ну, очень удобно. Со своим новым другом я и пару остановок в метро проехал, и в автобусе никому не помешал, и в багажнике не самого большого автомобиля спрятал легко. Весит, к слову, Т25 за счет применения авиационных алюминиевых сплавов всего 12 кг.

На широкой и удобной деке с амортизационным ковриком просто удобно стоять.Этот коврик также поглощает вибрацию, что обеспечивает достаточно комфортное передвижение.Общее первое впечатление – очень все продумано. Что же это за компания, которая все сделала для людей - покупай и радуйся! NEOLINE уже почти 15 лет выпускает видеорегистраторы, радар-детекторы, смарт-зеркала, инверторы для подзарядки аккумулятора и аксессуары для автолюбителей. Компания использует передовые технологии на всех этапах: от проектирования до сборки гаджетов и их гарантийного обслуживания. Интересно, что в апреле 2014 года компания NEOLINE одной из первых на российском рынке объявила об увеличении гарантийного обслуживания на весь ассортимент радар-детекторов серии X-COP до 2 лет.

Утром, надев шлем, наколенники и налокотники, покатил я на работу. По широченным тротуарам Садового кольца. Мимо надоевших традиционных пробок. Красота! В рулевой колонке встроен дисплей для отображения информации об уровне заряда аккумуляторной батареи, выбранном скоростном режиме, текущей скорости, пройденном расстоянии и режиме работы ходовых огней. Занес в кабинет, зарядил от обыкновенной бытовой розетки, похвастался перед коллегами. Вечером домчался до дома на 45 (!) минут быстрее и без всякой нервотрепки.

Мечты сбываются – не только слоган из рекламы.