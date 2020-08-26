Америка начала мстить России за изобретение вакцины от коронавируса

Москва. Во время итогового медицинского обследования добровольцев – участников клинических испытаний вакцины от коронавируса CoViD-19 в главном военном клиническом госпитале Минобороны РФ имени Н.Н.Бурденко. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Власти США внесли в санкционный список несколько российских научно-исследовательских институтов. Об этом сообщается на сайте Федерального реестра официальных документов американского правительства. В списке оказался и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России, - да-да, тот самый, который участвовал в работе над российской вакциной от COVID-19. При этом в случае с 48-м ЦНИИ ограничительные меры распространяются на его филиалы в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области.

Ну и чем же не угодил Вашингтону этот ставший всемирно известным НИИ, разработавший спасительное лекарство не только для России, но и для других стран планеты? Уже 27 государств официально обратились к Москве с просьбой предоставить им вакцину. В Белом доме считают, что (цитирую документ) «деятельность данных организаций не соответствует интересам США».

По такой «логике» получается, что российская вакцина, которая может спасти от коронавируса миллионы людей, противоречит американским интересам. Выходит, что политические амбиции и ущемленное самолюбие Вашингтона ставятся выше возможностей спасения людей от смерти? И за это 48-й российский НИИ и решено покарать санкциями?

Первая зарегистрированная вакцина против коронавируса Covid-19 "Sputnik V". Фото: Минздрав РФ

А меж тем, многие спецы-вирусологи самой крупной величины (в том числе и американские!) уже говорят, что если российская вакцина получит всемирное признание от «ковидной чумы», то московские ученые вполне заслуженно могут быть представлены к Нобелевской премии мира. Интересно, как тогда будут чувствовать себя Вашингтон? И не придется ли ему с протянутой рукой обращаться к Москве за помощью во имя спасения миллионов американцев? И будет ли это «соответствовать стратегическим интересам России»? Не хочу быть злорадным, но так и подмывает меня подбросить идею: а не объявить нам уже сейчас санкции всем членам американского правительства и категорически запретить продавать российскую вакцину в США?

Оно, конечно, понятно, - американцев, привыкших считать себя умнее и круче всех, мучает «жаба зависти» от того, что российские ученые утерли им нос. Но когда встает вопрос о жизни и смерти миллионов людей, не лучше ли выбросить политическую ревность и все бизнес-расчеты на помойку? Ну не по-человески это – наказывать тех, кто быстрее и лучше вас нашел спасение от глобальной заразы.

КТО ЕЩЕ ПОПАЛ В НЕМИЛОСТЬ?

Это Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, который является ведущей научно-исследовательской организацией в области радиационной, химической и биологической защиты.