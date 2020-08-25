Когда российская вакцина поступит в клиники Москвы и кому сделают прививку

Параллельно с заключительным этапом испытаний, вакцинация от COVID-19 будет доступна на добровольной основе для людей из групп риска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на то, что отечественная вакцина, направленная на профилактику новой коронавирусной инфекции, уже получила регистрационное удостоверение Минздрава, препарат, разработанный в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи должен пройти финальную стадию испытаний. Вакцина поступит в клиники Москвы 3 сентября, и уже 4 и 5 сентября начнется завершающая фаза тестирования. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Для заключительной стадии клинических испытаний приготовлено 30 тыс. доз вакцины и 10 тыс. доз плацебо. Исследование будет проводиться на 40 тыс. добровольцев, всем они старше 18 лет. Эта фаза тестирования займет полгода с момента введения вакцины, и пройдет на базе государственных медучреждений Москвы.

Однако параллельно с заключительным этапом испытаний, вакцинация от COVID-19 будет доступна на добровольной основе для людей из групп риска, например, медиков.

По мнению Александра Гинцбурга, широкое применение вакцины станет возможным, когда вторая наработанная партия пройдет контроль в Росздравнадзоре. После этого вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2 будет доступна не только в Москве, но и в регионах. Предположительно, около 10 – 15 регионов страны получат препарат уже в начале вакцинации.

Александр Гинцбург ожидает, что вакцинироваться от COVID-19 захотят многие, поэтому производство отечественной вакцины планируется нарастить до 5 - 6 млн. доз в месяц.

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