Глава Башкирии Радий Хабиров о скандале вокруг содовой компании: Там фееричная сделка была! Миллиарды уходили на Кипр!

Глава Башкирии Радий Хабиров (слева) во время переговоров с активистами, выступающие против разработки горы (шихана) Куштау Башкирской содовой компанией, 16 августа 2020 г. Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

- Радий Фаритович, скажите, как вы отнеслись к сегодняшним словам президента?

- Бесконечно благодарен президенту. И это не мое мнение, это мнение жителей нашей республики. Потому что это на самом деле то заявление, которое поддержало желание людей к справедливости. Знаете, люди звонят, эмоций очень много.

Дело в том, что это была такая большая рана в экономической жизни нашей республики, начиная еще с 2007 года, когда начался процесс приватизации «соды». Она всегда в глазах людей и экспертов была неоднозначной. И события на Куштау, когда БСК настойчиво видел в горе только наиболее эффективный способ добычи, что встретило жесточайшее сопротивление жителей республики, и это действительно подтолкнуло к тому, что надо посмотреть, что же это за сделка, как она была сделана.

На данный момент мы отправили в прокуратуру заявление о нанесении ущерба бюджету республики и о том, что сделка была совершена с грубыми нарушениями закона. Мы уже несколько дней изучали, там большой пакет документов, это 56 томов, но мы сейчас очень надеемся, что после такого заявления президента все правоохранительные структуры будут активно заниматься этим вопросом. А там уже вопрос правоохранительных органов и решений судов.

- Вы заговорили про приватизацию. А это в каком году произошло?

- Вообще основные сделки началось в 2007-м, когда часть пакета ушла от одних физических лиц к акционерам, которые впоследствии провели уже полную приватизацию в 2010 и 2013 годах, в результате которой госпакет в 63% превратился в 38%. При этом и оценка была значительно занижена. Там фееричная, скажем так, сделка. Сейчас правоохранители, я думаю, разберутся.

О схемах работы Башкирской содовой компании в среду 26 августа высказался президент Путин. Фото: REUTERS

- Путин сегодня сказал, что хозяева предприятий в оффшоры деньги выводили.

- Так точно. Это одно из самых больших возмущений! Мы неоднократно говорили, что нужно направлять деньги на модернизацию, на то, чтобы быть более конкурентными в таком бизнесе, но в последние два года из 100% дивидендов, которые получали акционеры, всего лишь от 2% до 3% направлялось на модернизацию, на какие-то небольшие социальные блага. Остальные деньги просто выгребались в последние годы. Это абсолютная правда, и выгребались они, уходя в кипрский офшор.

- То есть уже известно, что это был именно Кипр? Или это по разным странам?

- Абсолютно точно известно. Знаете, это ни для кого особо не секрет, честно говоря. Там раздробленная такая история с различными бенефициарами на конце сделки, и многие фирмы зарегистрированы на Кипре. Деньги уходили на Кипр, в офшор.

- Вопрос по поводу судьбы предприятия. Что с ним сейчас, как оно работает, и как дальше будет работать?

- Предприятие сейчас (давайте юридически рассуждать) принадлежит, разумеется, акционерам. У республики 38%. С 38 процентами мы никак не можем влиять ни на стратегию развития там, ни на какие-то иные решения. Я надеюсь, что предприятие будет спокойно работать. Но я также очень рассчитываю, что после всех судебных процедур предприятие вернется в собственность республики.

У нас же есть ясное и четкое понимание, как предприятие развивать, какие источники сырья искать. У нас есть видение, что нужно точно сокращать огромные, абсолютно непроизводственные траты. Одно только содержание офиса в Москве стоит 1,5 миллиарда рублей. Сократив даже только это содержание офиса в Москве, можно уже направить эти деньги на модернизацию и на то, что сырье придется возить из других источников. Поэтому мы спокойно будем ждать, предприятию никто не даст остановиться, никто не даст сократить людей. Спокойно будем ждать решения суда. И я считаю, что республика будет более эффективно управлять предприятием.

- Я правильно понимаю, что это не полностью будет во владении республики? Те, кто были бенефициарами, они свои дивиденды получат?

- Знаете, мне сложно сказать сейчас, это все-таки должны правоохранители разбираться. Но наше твердое убеждение заключается в одном. Сделка, в результате которой 63% акций, принадлежавших республики, превратились в 38%, она и несправедлива, и незаконна. То есть мы хотим свой пакет в 63% вернуть, мы хотим возмещения всех тех дивидендов и потерь, которые бюджет республики понес в результате сделки (а это десятки миллиардов рублей), поэтому там предстоит очень много кропотливой работы и в рамках правоохранительных органов, и аудита.

- Вопрос по поводу самой горы Куштау, ее какая судьба ждет?

- Куштау будет цвести, дарить людям радость, будет предметом более глубокого изучения, будет напоминанием того, что когда люди вместе собираются и высказывают свое мнение, власть должна их услышать. И это правильно.

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