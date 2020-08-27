Ученые научились расшифровывать сны

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Что означают наши сновидения? Ученые выдвигают несколько гипотез, которые объясняют загадочное содержание ночных грез. Согласно Фрейду сны это проявление подсознательных желаний и влечений - прежде всего сексуальных. Сладострастник Фрейд настолько глубоко погрузился в тему, что прослыл человеком, у которого - по образному выражению одного из персонажей Сергея Довлатова - “одни гулянки на уме”. Другая теория предполагает, что ночью мозг переключается на сервисный ремонт и обслуживание внутренних органов, а сновидение это результат того что в нервную систему по ошибке попадают сигналы дремлющего сознания. Другая группа современных ученых отстаивает гипотезу “непрерывных сновидений”. По их мнению сны это вовсе не проявление подавленного сексуального либидо, а продолжение реальной жизни с ее повседневными заботами и переживаниями. Сторонники этой теории считают, что хлеб и масло сновидений это наши отношения с другими людьми и окружающим миром.

Вещие сны существуют!

Основоположниками такого подхода считаются американские психологи Кельвин Холл и Роберт Ван де Кастл. Они были уверены, что сны являются вещими - не в том примитивном смысле, что они предсказывают события будущего. Вовсе нет! Но они помогут разобраться в психологических травмах и личных проблемах, которые мучают человека наяву. Холл и Ван де Кастл разработали систему контент-анализа сновидений, он основан на казалось бы простом методе: все события сна раскладываются на составные элементы.

В одну кучку складываются участники сна: люди, животные, незнакомые или умершие люди. В другую - детали окружающей обстановки, события и повороты сюжета, например, погоня, движение куда-то, секс, разговоры, поцелуи. Отдельно анализируются эмоции: тревога, страх, грусть, вожделение… Всего содержимое сновидений разбивается на 10 категорий.

Изучив десятки тысяч сюжетов (к концу жизни Холла в его библиотеке накопилось более 55 тысяч описаний снов, которые присылали ему люди по почте) психологи составили шкалу оценки сновидений. В зависимости от того, с какой частотой во сне у человека встречаются те или иные события можно судить о его внутреннем состоянии.

Как это работает? Например, одна из респондентов Холла по имени Доротея на протяжении своей жизни прислала ему в общей сложности описание более 500 сновидений. В них повторялись несколько элементов. Каждый шестой сон был связан с мотивом потери (чаще всего кошелька), в каждом десятом сюжете она видела себя в маленькой захламленной комнате, иногда в нее входил кто-то непрошеный. Другим частым мотивом было опоздание на поезд или автобус. А с возрастом она все чаще видела, что ее бросают во сне или не обращают внимание. Холл связывал эти сценарии с драматичной судьбой Доротеи - одинокой школьной учительницы с неустроенной личной жизнью. Кстати, изучая сновидения обитателей домов престарелых Холл столкнулся с теми же мотивами, он считал, что эти сюжеты (потеря, опоздание, незваные гости) связаны с потерей контроля над своей жизнью и невозможностью изменить ход нежелательных событий.

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Люди летают во сне от счастья

Ну, как же так? - скажете вы Если сны являются продолжением прозы будней, то откуда в них такие сюжеты, которых в жизни никогда не бывает? Ну, хотя бы взять, распространенный сюжет - чувство полета, когда ты усилием воли взмываешь в небеса?

Холл довольно логично объясняет этот парадокс. Он считал, что сновидение это форма мышления. Но если во время бодрствования идеи посещают нас в виде рациональных конструкций, то во сне - когда интеллект отключен - они приходят в виде образов или метафор. Такой метафорой чувства счастья является полет. Ведь мы и наяву описываем восторг словами “я на седьмом небе от удовольствия”, “я улетел”, “я парю”. Другой распространенный сценарий - оказаться голым на публике, по мнению психологов, это метафора страха не справится с экзаменом или другим испытанием и опозориться. Кстати, этот сон, как отражение боязни не оправдать ожидания, чаще встречается в подростковом возрасте, когда молодого человека гложет мысль: состоится он в жизни или окружающие разоблачат его как несостоятельного. Иными словами увидят раздетым?

К сожалению, летаем мы во сне не очень часто. Согласно исследованиям 80 процентов всех сновидений окрашено негативными эмоциями. Этот феномен отчасти объясняет теория “ночного терапевта”. Повторение какого-то травмирующего события во сне является частью психологического механизма самозащиты. Наяву, чтобы снять стресс нам порой надо выговориться, рассказать кому-то о том, что взволновало или возмутило. Дурной сон имеет тот же эффект - он выпускает пар из нервной системы.

В целом, несмотря на то что шкала контент-анализа Холла-Ван де Кастла является общепризнанной, пользоваться ей сложно, разобраться в ней могут разве что профессиональные психологи, которых ждет кропотливый ручной труд. Поэтому группа ученых во главе с Алессандро Фогли профессором факультета компьютерных наук Третьего университета Рима для упрощения работы решила создать на ее основе компьютерный алгоритм. Из 10 категорий шкалы они выбрали только три самых важных позиции: описание персонажей сна, взаимодействие между ними и эмоции. Кроме того, итальянские ученые преследовали и вторую цель: найти доказательства в пользу гипотезы “непрерывности сновидений".

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В снах ветеранов много крови и мало секса

Свой алгоритм Алессандро и его коллеги обкатали на огромном массиве данных DreamBank.net - это крупнейшее публичное онлайн-хранилище письменных отчетов о сновидениях. Оно содержит более 38 000 описаний снов, собранных из множества проверенных источников. При этом ученые исключили отчеты, содержавшие меньше 50 слов, как малоинформативные, в итоге получилось 24 тысячи сновидений. Среди респондентов оказались люди самых разных социальных и возрастных групп: подростки, невесты, ветераны войны во Вьетнаме, представители поколения хиппи и миллениалы.

Такое разнообразие позволило ученым проверить на деле справедливость гипотезы о “непрерывности сновидений”. Ведь можно было предсказать, как согласно этой теории отразятся типичные события в жизни этих людей на их сновидениях. Исследователи приводят несколько таких доказательств:

1.Уровень агрессии в снах был самым высоким в 1960-е годы, а затем неуклонно снижался до нулевых годов этого века. Такая тенденция соответствует официальной статистике, которая фиксирует сокращение насильственных преступлений в США, начиная с 60-х годов. И даже кратковременный рост числа ночных кошмаров, связанный с атакой террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке, вполне вписывается в теорию снов, как отражение реальности.

2.Женские сны больше наполнены эмоциями (в том числе положительными), они видят меньше сцен агрессии и насилия. С одной стороны это связано с тем что дамы и в жизни меньше используют грубую физическую силу (их методы борьбы за место под солнцем более изощренны). С другой стороны это вытекает из стиля общения. Для женщины реальное общение это обмен эмоциями с подругами. Для мужчины дружба и общение это скорее совместное занятие чем-либо: рыбалка, спорт, баня, выпивка… Поэтому мужчины не так хорошо умеют выражать свои эмоции да и делают это менее охотно. Их сны полны погонь и разборок. Вероятно они что-то чисто по-пацански не дорешали в реальной жизни. Кстати, в снах ветеранов войны, как и предсказывали ученые, оказалось много крови и мало секса. Это, вероятно, результат посттравматического синдрома.

3. Сны подростков оказались полны мрачными и негативными переживаниями. Это отражение того, что в их жизнь пришла тревога, связанная с новым социальным опытом. Подросток не уверен нравится ли он девушкам? Сможет ли он самоутвердиться среди сверстников? Сумеет ли отстоять свое ”Я” в противостоянии со взрослыми? Однако эмоциональная стабильность в жизни и в снах наступает по мере взросления и налаживания взаимоприятных отношений с противоположным полом.

Алгоритм верно расшифровал 76 процентов снов

Убедившись, что большой массив обработанных данных свидетельствует в пользу гипотезы о "непрерывности” исследователи сравнили точность машинного анализа с ручной обработкой отчетов о сновидениях. Выяснилось, что алгоритм выдал корректный ответ в 76 процентах случаев.

- Это еще не 100-процентный результат, но мы продемонстрировали саму возможность автоматического анализа отчетов о сновидениях, - говорят авторы исследования. - В перспективе мы интегрируем наш алгоритм с мобильным приложением, при помощи которого пользователи смогут расшифровывать свои сны и видеть причинно-следственную связь между сновидениями, событиями реальной жизни и своим эмоциональным благополучием.

Когда приложение можно будет скачать - ученые не уточняют.