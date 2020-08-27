Камни, петарды, слезоточивый газ: В США снова начались массовые беспорядки

Беспорядки в городе Кеноша вспыхнули после того, как офицеры полиции серьезно ранили темнокожего американца Фото: REUTERS

В США началась новая волна протестов и связанных с ней массовых беспорядков.

Эпицентром волнений стал штат Висконсин, а поводом для выступлений граждан послужила стрельба офицеров полиции по темнокожему американцу Джейкобу Блейку.

Тысячи манифестантов требуют привлечь полицейских к ответственности и провести тщательное расследование инцидента. Во время беспорядков уже погибли два человека и минимум один ранен. Личности погибших до сих пор не установлены.

В США снова начались массовые беспорядки Фото: REUTERS

Для разгона митингующих полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули, участники беспорядков закидывают правоохранителей камнями, петардами и бутылками с замороженной водой. Президент США Дональд Трамп заявил, что направит для подавления митингов нацгвардию и федеральные войска.

Инцидент с Блейком произошел в минувшее воскресенье в городе Кеноша. Полицейские произвели несколько выстрелов в афроамериканца, который, по информации СМИ, пытался разнять двух дерущихся женщин. В результате у 29-летнего Джейкоба Блейка поврежден позвоночник, что грозит ему пожизненным параличом, также пострадали желудок и кишечник.

В США началась новая волна протестов и связанных с ней массовых беспорядков Фото: REUTERS

Власти Кеноши, население которого насчитывает немногим более 100 тысяч человек, ввели комендантский час и патрулирование улиц для пресечения мародерства.