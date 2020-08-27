«Он хочет, чтобы меня не было в живых»: певице Юлии Волковой любимый мужчина сломал челюсть

Экс-участница группы t.A.T.u рассказала о драматических обстоятельствах личной жизни и борьбе с онкологическим заболеванием Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Волкова дала откровенное интервью проекту «Исповедь» онлайн-кинотеатра Premier.

Певица рассказала, как боролась с раком щитовидной железы. Болезнь приснилась Волковой во сне, биопсия лишь подтвердила страшное предчувствие. Операция в Москве прошла неудачно – был поврежден голосовой нерв. «Я не разговаривала год после операции. Шептала, сипела, ходила по врачам, - вспоминает Волкова. - Пока не сделала операцию в Германии где-то через год. Потом Израиль, потом Корея. И после Кореи я начала нормально разговаривать, издавать звуки. Петь было даже легче, чем говорить». Через несколько лет у певицы случился рецидив. И она вновь победила болезнь.

Волкова впервые откровенно рассказала о драмах в личной жизни. Так, у нее был роман с неким «нерусским мужчиной». Время спустя оба поняли, что пора расставаться. В итоге бывший возлюбленный жестоко избил ее:

«Все это закончилось на улице, трагично, с поднятием рук, со сломанной челюстью в трех местах. Я на земле. Люди пытались его от меня отодрать, оторвать. Когда я пришла в себя, я уже была в машине «Скорой помощи». Помню, я держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось. Я не плакала, старалась улыбаться, потому что рядом были дети, я не должна была их напугать, они и так были напуганы. Я сидела вся в крови. Улыбалась, говорила: «Дети, все хорошо, это просто выбитая челюсть, ничего страшного нету». Почему она не обратилась за помощью в правоохранительные органы, Волкова не сообщает. По ее словам, тот самый мужчина преследует ее до сих пор: «И этот человек до сих пор преследует цель, чтобы меня не было в живых. Пока я жива, он спокойно жить не будет. Больная любовь, когда человек любит как маньяк. Он может любить и убить». Имени мужчины Волкова так и не назвала.

Также певица призналась, что решилась на аборт, когда другие ее отношения сошли на нет. «Я очень люблю детей, но поняла, что рожать для себя третьего ребенка наверное не правильно».

В своей исповеди экс-участница t.A.T.u рассказала, почему ее дуэт с Леной Катиной так и воссоединился, хотя этого так ждут фанаты легендарного коллектива по всему миру. По ее словам, все дело в Катиной: когда-то они были близкими подругами, а теперь любые попытки общения заканчиваются ссорами. После распада группы они спели вместе лишь однажды - на церемонии открытия Олимпиады в Сочи. После этого их завалили предложениями и они даже отправились в мини-тур по Словакии. Но Катина... вышла из самолета: «Мы встречаемся в аэропорту, и сразу конфликт, бытовые моменты». Тем не менее Волкова не держит на Катину зла и все-таки надеется, что когда-нибудь они снова будут работать вместе.

Сейчас 35-летняя Волкова одна воспитывает двоих детей: дочь Викторию и сына Самира. Отец мальчика – Парвиз Ясинов, мусульманин по вероисповеданию, ради которого Юлия приняла ислам. После разрыва с Ясиновым в 2010 году она вновь перешла в православие.