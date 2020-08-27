Со станции Московского метро украли тепловизор за 900 тысяч рублей

Беззаботный вор не подумал, что все станции оборудованы камерами наблюдения, и сейчас полицейские изучают записи и разыскивают его. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Технологический прогресс не стоит на месте, и для обслуживания московской подземки всё время приобретаются и внедряются в работу новые приборы. Одним из таких стал ультрасовременный тепловизор "testo 890". По сути это небольшая камера, способная распознавать различные температуры на довольно большом расстоянии, анализировать информацию и помогать сотрудникам метро следить за ситуацией в подземке. Но недавно одного такого «помощника» на станции метро Митино не досчитались.

Как пропал прибор - никто не заметил. По всей видимости, какой-то незадачливый и ловкий пассажир просто вырвал устройство и унёс с собой. О таинственном исчезновении тепловизора сотрудники станции сразу сообщили в полицию.

— Поступило заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое тайно похитило тепловизор "testo 890", стоимостью 907000 рублей, что для ГУП "Московский метрополитен" является крупным ущербом, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Беззаботный вор не подумал, что все станции оборудованы камерами наблюдения, и сейчас полицейские изучают записи и разыскивают его. Ведётся проверка, устанавливаются все детали случившегося.