Битва титанов: Ивлеева и Галич разругались из-за акций-"лохотронов" в Инстаграме

Ида Галич Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Не могу молчать... разыгрываем квартиру в Москве!", "Получи машину своей мечты!", "Прямо сейчас подпишись на всех, на кого подписана я, оставь комментарий и жди розыгрыша", - сообщения с таким содержанием уже давно заполонили Инстаграм. Блогеры-миллионники, среди которых Ольга Бузова, Оксана Самойлова, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Яна Рудковская и многие-многие другие, дарят своим подписчикам все блага мира. Всего-то и надо, что подписаться на спонсоров гива - так в Сети называют те самые щедрые розыгрыши - и ждать, что именно тебя выберет генератор случайных чисел (или другая хитроумная интернет-приблуда). Правда, есть одно "но": отследить честность розыгрыша невозможно, поэтому в Сети то и дело вспыхивают скандалы с подставными победителями.

За такую рекламу знаменитости получают баснословные гонорары, которые исчисляются в миллионах рублей.

- Мне все сложнее отказываться от подобных акций, потому что денег предлагают все больше. Последнее предложение - 15 миллионов рублей (и это не предел. - Ред.), - призналась на днях блогер Ида Галич. - Но я так часто слышу, что в спонсорах бывают различные мошенники... Это неуважение к своим подписчикам. Я не хочу отправлять людей подписываться на тупых пранкеров, всяких там непонятных "вайнеров", которые просто тырят контент с Америки. Фу. Пока у меня есть возможность зарабатывать самой, я не пойду на эту сделку с совестью.

Между тем, в свежем списке Форбс звезд, которые больше всех зарабатывают в Инстаграме, Галич заняла третье место после Ксении Собчак и Полины Гагариной с годовым доходом в 850 тысяч долларов. При этом она обошла заклятую подругу-телеведущую Настю Ивлееву, с которой они когда-то вместе начинали покорять соцсети смешными видеороликами (ведущая "Орла и Решки" получила "всего" 610 тысяч $).

- Мама, я попала в Форбс без ссаных гивов и розыгрыша пяти тысяч рублей в комментариях!, - порадовалась Галич, приложив попутно коллег-конкурентов. - Друзья, как вы видите, не всегда количество подписчиков равно больше денег. Сейчас у каждой третьей тети в лифчике больше миллиона подписчиков, что не удивительно из-за существования пресловутых гивов и других двигателей.

На выпад Иды (у которой, к слову, более 7 миллионов фолловеров в Инстаграме) тут же отреагировала Настя Ивлеева (за активностью которой следят почти 18 млн человек).

- Ида, Ида… У тебя случилась личная победа, так порадуйся уже и отстань от "ссаных гивистов", - ответила бывшая подруга. - Я не поощряю обман, развод, мошенничество. Я периодически провожу гивы, и все мои подарки доходят до своих получателей. По остальным не знаю. Но твои слова меня задевают. Ты хочешь показать свое превосходство, но на самом деле, все это выглядит грустно...

Ответят ли Галич другие оскорбленные знаменитости - вопрос открытый, а тема акций-"лохотронов" для многих болезненна: все-таки удар по репутации. Ранее из-за розыгрышей на звезд российского шоу-бизнеса ополчилась адвокат Катя Гордон, назвав артистов продажными.

Между тем, проблема с гивами, на которых так легко звезды зарабатывают деньги, действительно есть. Подобные розыгрыши, как говорят эксперты, могут быть опасны для обеих сторон: как участников, так и организаторов. Более того: многие юристы считают такие конкурсы вне закона.

- Основная проблема для участников в том, что проверить честность розыгрыша практически невозможно, а для организаторов - что вместо живых людей к ним приходит очень много "профессиональных" халявщиков, и как только акция завершается, происходит массовая отписка, - говорит Даниил Запятой, директор департамента спецпроектов агентства «Социальные сети». - Тем не менее, такие конкурсы спонсорам обходятся в сренем в 2 раза дешевле, чем привлечение подписчиков на свою страничку с помощью рекламы и других инструментов.

Кроме того, как отмечает эксперт, выигрыш с помощью генератора случайных чисел является лотереей, а в нашей стране все лотереи должны иметь лицензию, с выигрыша надо платить налоги и так далее. Но видимо, до розыгрышей в Инстаграме контролирующие органы пока не добрались.

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