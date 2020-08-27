Министр науки и высшего образования рассказал о стоимости обучения в вузах

Валерий Фальков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии начала нового учебного года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал на брифинге на телеканале «Россия 24» о том, что информационные технологии второй год подряд стали самым популярным направлением для поступления в вузы по всей стране, что привело даже к увеличению бюджетных мест на факультетах этого направления.

- На втором месте по популярности у абитуриентов – группа специальностей, касающихся здравоохранения и медицинских наук. И на третьем месте – педагогика и образование, - сообщил Валерий Фальков.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и распределение бюджетных мест в этом году повлияли на выбор вузов абитуриентами из регионов. Впервые за многие годы было значительно увеличено количество бюджетных мест, при этом большая их часть была распределена среди региональных вузов.

- В условиях ограниченной мобильности и при наличии бюджетных мест, конечно, многие абитуриенты в регионах сделали выбор в пользу региональных ВУЗов. Но что касается общей тенденции академической мобильности, полную картину мы увидим чуть позже, примерно к середине октября, - пояснил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В этом году на портале Госуслуг заработал сервис «Поступление в вуз онлайн», министр отметил, что этот сервис пришелся кстати.

- Первые результаты, которые мы получили, позволяют оценить этот сервис как успешный. В этом году в проекте участвовало 54 вуза, в следующем году мы хотим сделать его доступным для всех абитуриентов. С одной стороны, это очень удобно, с другой стороны есть большой спрос со стороны выпускников школ, - сказал Валерий Фальков.

Также министр подчеркнул, что, как и предполагалось ранее, стоимость обучения в вузах в этом году меняться не будет.

- Все прекрасно помнят, что вопрос стоимости обучения начал обсуждаться еще в апреле – мае текущего года, - сообщил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. – Уже тогда на площадке Российского союза ректоров, который объединяет более 700 вузов, была достигнута договоренность, о том, что российские вузы в 2020-м году сохраняют стоимость обучения на уровне 2019-го года. Абсолютное большинство вузов именно так и сделало. Мы мониторили ситуацию и когда видели отклонения, проводили переговоры с вузами и корректировали стоимость. В преддверии нового учебного года мы провели анализ по всем без исключения вузам и выяснили, что, к сожалению, часть вузов не последовала этой рекомендации. В результате мы провели соответствующую работу, как с учебными заведениями, так и с учредителями, и во всех вузах, где установлены подобные факты, будет проведена корректировка стоимости обучения до уровня 2019-го года. Эта работа будет закончена до 1 сентября.

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