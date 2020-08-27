Владимир Путин в Крыму открывает движение по трассе Таврида 27 августа: прямая онлайн-трансляция

Новая трасса Таврида способна пропускать до 40 тысяч автомобилей в сутки. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В четверг, 27 августа, в Крыму Владимир Путин торжественно откроет новую скоростную трассу «Таврида».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.

Дорога, которую строили три года, наконец-то будет доступна для автолюбителей. Четыре скоростные полосы позволят водителям от Крымского моста менее чем за три часа добраться до Севастополя.

На торжественном открытии скоростной дороги кроме президента России будет присутствовать министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он наградит строителей федеральной трассы за проделанную работу.

Новая трасса Таврида способна пропускать до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Строители уложили 2 миллиона 800 тысяч тон асфальта за максимально короткие сроки. А также возвели множество развязок, надземных переходов и мостов.

Главным преимуществом новой трассы Таврида является ее расположение. Теперь путешественники смогут напрямую проехать к главным курортам полуострова, не заезжая в Симферополь и минуя многочасовые пробки в районе Феодосии.