«Дипломатическая бойня против нас началась»: Главные заявления Александра Лукашенко 27 августа

Президент Белоруссии заявил о готовности вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами, а не с улицей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии 27 августа провел совещание по развитию важнейших организаций Минпрома. Александр Григорьевич резко оценил действия некоторых соседей против его страны, а также то, как откликнулась на часть населения республики на эти действия.

ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ

Лукашенко признал, что позиция ряда средств массовой информации «подогрела» ситуацию, которая сложилась после проведенных 9 августа выборов президента республики.

- Сегодня налицо этап гибридной войны против Беларуси. Информационная сфера поражена этой войной противоборствующих сторон. И СМИ поражены. Это очень плохо.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ БИТВЫ

Белорусский лидер вынужден был констатировать, что разные силы по разную сторону белорусских границ преследуют свои цели, с благополучием Белоруссии как страны и ее народа мало связанные...

- Дипломатическая бойня против нас началась. И на самом высоком уровне. Неустоявшиеся соседи заявляют о необходимости перевыборов у нас в стране.

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ

Президент соседнего государства прямо указал на то, что он вынужден принимать экстренные меры, в том числе военного характера, чтобы предупредить возможные конфликты на границах страны — в первую очередь, на западных рубежах.

- Вы видите заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Уже в открытую они об этом говорят. Спят и видят. Но ничего у них в этом плане не получится.

- Чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, мы вынуждены перекинуть туда некоторые, наиболее боеспособные воинские части (к границе с Польшей была передислоцирована с востока Белоруссии Витебская бригада ВДВ — ред.).

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