Россияне научились экономить на мобильном интернете, а операторы в ответ отменяют безлимит

Карантин научил пользователей смартфонов считать деньги и гигабайты Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Безлимитные тарифы становятся невыгодными для сотовых операторов. В конце лета отменены сразу несколько пакетов с неограниченным интернетом. Возможность пользоваться безлимитом пока остается на дорогих тарифах (от 800 рублей в месяц).

Вместе с руководителем аналитического агентства Content Review Сергеем Половниковым «Комсомолка» разбиралась почему операторы постепенно отказываются от безлимита, и что ждет абонентов, привыкших сутками сидеть в телефоне.

МНОГИЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ВТОРЫХ «СИМОК»

Казалось бы, в пандемию услуги связи были нужны как воздух, спрос на них был и остается шквальным. Но эти аргументы разбиваются о суровую реальность. У операторов, напоминает эксперт, напротив упала выручка. Снижение по второму кварталу на 5-9%, что беспрецедентно и очень ощутимо для мобильного рынка. Почему?

- Первое, во время самоизоляции все сидели на домашнем, а не мобильном интернете. Все сложнее найти человека, который звонит по телефону, а не через мессенджеры. Услуги операторов связи мы стали использовать еще меньше, - объясняет Половников. - Второе, многие абоненты справедливо сменили тарифы на более дешевые. Ведь все равно сидишь в квартире и пользуешься домашним интернетом, зачем мобильный? И третье, очень многие отказались от вторых сим-карт. Одну люди имели для дешевого безлимитного интернета, вторую — для связи. Все это уронило выручку.

40 ГИГАБАЙТОВ ХВАТИТ ЗА ГЛАЗА

Глава Content Review особо выделил еще одну неприятную тенденцию для операторов. Несмотря на то, что во время эпидемии народ в подавляющем большинстве пользовался проводным (с wifi-роутером или без) домашним интернетом, нашлись самые хитрые, которые отключали домашний и пользовались безлимитным мобильным, который не рассчитан на это. Такие случаи в разы увеличили нагрузку на базовую станцию (к примеру, качая пиратское кино), в итоге у других абонентов значительно ухудшалось качество и скорость связи. Домашний интернет с его инфраструктурой такое выдерживает легко, но не мобильный.

При этом Половников считает лукавством речи операторов о том, что они идут навстречу клиентам, которые попросту не выкачивают столько интернета, при этом оплачивая полный пакет.

- Сегодня любой абонент, который пользуется мобильными сервисами на телефоне, в среднем потребляет 10-15 Гб интернета. Хотя это меньше, чем операторы предложили взамен безлимита — 30–40 Гб, - продолжает он. - При этом они не отменяют их совсем и оставляют безлимитные тарифы со скоростью 4 Мб в секунду. Этого более чем достаточно, чтобы слушать музыку, смотреть кино в интернет-кинотеатре или по мобильному телевидению. Но такой скорости не хватит, если использовать мобильный интернет как домашний.

ПРИДЕТСЯ ТРАТИТЬ НА 100 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ БОЛЬШЕ

Постепенный отказ от безлимита выльется в подорожание услуг связи. Однако специалист убежден, что для 99% абонентов не пострадают.

- Никто без связи не останется. У операторов есть достойные дешевые тарифы для малообеспеченных слоев населения, цена на которые от 150-400 руб. Подорожание касается исключительно тарифов верхней ценовой категории. Операторы стремятся, чтобы они стоили около 1000 руб. в месяц. Таковыми пользуется 10-20% россиян. То есть на связь придется тратить на 50-100 руб. больше, - конкретизировал Половников.

Наш собеседник добавил, что около 5 лет, за исключением прошлого года, операторы почти не повышали цены на связь, несмотря на инфляцию. И связь в России, включая безлимитную, по-прежнему одна из самых дешевых в мире. Половников напомнил, что у всех операторов есть семейные тарифы, при переходе на них можно сэкономить на услугах связи до 20-30%.