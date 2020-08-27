Два топ-менеджера "Комсомольской правды" стали победителями национальной премии «Медиа-Менеджер России»

Главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов и директор Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева стали победителями национальной премии «Медиа-Менеджер России». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 27 августа, состоялась церемония награждения премии «Медиа-Менеджер России-2020», победителями которой стали два топ-менеджера «Комсомольской правды»

Награду в номинации «Федеральные радиостанции» получил Андрей Горбунов. С 1 февраля 2019 он занимает пост главного редактора Радио «Комсомольская правда». Он отмечает, что его задача - сделать из радио «КП» самое передовое и революционное (в хорошем смысле этого слова) СМИ на планете Земля.

- Очень хотелось бы, чтобы вы стали слушателями Радио "Комсомольская правда". Уверен, вам понравится, - обратился Андрей Горбунов к гостям премии.

Главный редактор Радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов на сцене церемонии вручения наград премии «Медиа-Менеджер России». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Радио в 21 веке - это не просто FM-вещание. Сейчас радио «Комсомольская правда» - это условный смартфон, которым пользуется русскоязычный мир (да-да, в интернете нас слушают от Китая до Америки). Радио «КП» - это и классическое радио, и YouTube-блогинг, и реалити-шоу, и микс из самых популярных Telegram-каналов. Донести до людей, что радио «Комсомольская правда» - самое крутое СМИ, и чтобы аудитория осталась на нашей волне - это и есть моя главная задача», - уверен Андрей Горбунов.

Отметим, что в период с 2019 по 2020 годах Интернет-аудитория радио «КП» выросла на 231 процентов, и уже 5,2 миллиона человек по всему миру слушает эфир в сети каждый месяц, а прослушивания подкастов за год выросли на 380 процентов - 12,6 миллионов скачиваний каждый месяц.

Победителем в номинации «Руководитель по рекламе СМИ» стала Анжелика Сулхаева, которая с февраля 2019 года занимает пост директора Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» и руководит рекламной службой Издательского дома по всем направлениям работы нашего медиахолдинга (газета, сайт, радио), а также занимается управлением региональными рекламными службами по всей стране. За плечами у Анжелики уже 11 лет практики в сфере коммуникаций, PR, рекламы и управления медиабизнесом.

- Радостно, что юбилейная двадцатая по счету премия "Медиаменеджер" проходит традиционно, оффлайн, несмотря на трудное время, на пандемию. Получать премию в этом году вдвойне почетно и трепетно. Для меня эта награда - не только признание моих личных заслуг, но и результат работы всей команды "Комсомольской правды", - сказала Анжелика Сулхаева.

Директор Объединенной службы рекламы ИД «Комсомольская правда» Анжелика Сулхаева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, для лучших медиаменеджеров страны ИД «Комсомольская правда» в этот вечер приготовила несколько сюрпризов. Защиту и высокие технологии!

Во-первых, каждому участнику на память вручили многоразовые защитные маски, одобренные Роспотребнадзором, с логотипами премии и проектов «Комсомолки» — газеты, сайта KP.RU и Радио «КП» (97,2 ФМ) для того, чтобы их профессиональная деятельность в период пандемии была максимально безопасной.

У стенда "Комсомольской правды". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во-вторых, в организованном «КП» и компанией 360MAX VR-кинотеатре лучшие медиа управленцы смогли отправиться в удивительные места России, прямо не выходя из ресторана. Для этого нужно было всего найти пару свободных минут, выбрать фильм, устроиться в уютном кресле, надеть VR-очки, наушники и погрузиться в новую реальность. Камчатка, Плато Путорана, Байкал - вся заповедная наша страна прямо здесь и сейчас.