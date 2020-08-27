Сергей Шакуров снимется в комедии с певицей Монеточкой. Фото: Ксения Угольникова

Жора Крыжовников, один из самых интересных российских режиссеров современности, известен по фильмам «Горько!», «Самый лучший день», «Лед-2», мини-сериалу «Звоните ДиКаприо». Сейчас он занят работой над комедией «Родные», съемки которой полным ходом идут в Московской и Тверской областях. Крыжовников выступает в качестве креативного продюсера и соавтора сценария (он написал его с Алексеем Казаковым); режиссером стал Илья Аксенов, недавно выпустивший сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

В широкий прокат картина выйдет в 2021 году. Фото: Ксения Угольникова

В картине снимаются Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Монеточка, Катерина Беккер, Анна Уколова и Никита Павленко. На днях стало известно, что к этому составу присоединится Сергей Шакуров.

Сергей Шакуров. Фото: Ксения Угольникова

Герои фильма - члены большой семьи. Ее главе приходит в голову мысль осуществить давнюю мечту: отправиться на Грушинский фестиваль, чтобы исполнить там свою песню. (Фестиваль авторской песни проходит в Самарской области с 1968 года). Семья вынуждена смириться с капризом отца-самодура и отправиться в автопутешествие через всю Россию. В ходе которого, естественно, их ждет множество приключений.

В широкий прокат картина выйдет в 2021 году.