Проект построенного в Minecraft здания ВШЭ вошел в топ-3 конкурса сильных идей

В последние годы платформа Minecraft активно используется для реализации серьезных образовательных и коммерческих архитектурных проектов.

Проект появился в начале марта, когда несколько студентов с разных факультетов Высшей школы экономики для сохранения связи с родным университетом во время изоляции, начали строить здание ВШЭ в Minecraft. Проект быстро получил известность в студенческой среде, команда строителей разрослась до 100 человек, которые работали на digital-стройплощадке практически круглосуточно. Администрация университета поддержала инициативу студентов, предоставив строительные планы корпусов и серверную инфраструктуру, чтобы ускорить процесс строительства и повысить точность модели НИУ ВШЭ. В результате в Minecraft был построен цифровой корпус «Вышки». На открытии онлайн-кампуса выступил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

Авторы проекта представили его экспертному сообществу на крауд-платформе https://idea.asi.ru, где проводится сбор перспективных решений по перезагрузке социальной, экономической и технологической сфер страны. Платформа функционирует в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Проект ВШЭ в Minecraft стал лидером народного и экспертного голосования на платформе и за сутки вошел в топ-3 самых популярных идей по направлению «Новые компетенции». Проект также лидирует в теме «Реализация «третьей миссии» вузов».

По словам автора идеи от НИУ ВШЭ Романа Курочкина, подобные проекты несут высокую социальную нагрузку, «убирая барьеры между людьми и повышая инклюзивность образовательной среды».

«Опыт ВШЭ уже перенимают другие университеты, в ВятГУ в Minecraft-формате прошла церемония вручения дипломов. Студенческий проект демонстрирует впечатляющий результат, обгоняя на конкурсе сильных идей более «серьезные» предложения старших коллег», - отметила проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

В последние годы платформа Minecraft активно используется для реализации серьезных образовательных и коммерческих архитектурных проектов. Правительственные организации Великобритании, Дании и некоторых других стран активно используют видеоигру для проработки урбанистических и картографических проектов, а также в целях сбора геоданных.

Подать идею по направлению «Новые компетенции» можно до 10 сентября. Также свои предложения на крауд-платформе https://idea.asi.ru можно разместить по тематическим направлениям: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Все поступающие идеи проходят народное голосование. Кураторы тематических направлений, партнеры Форума, российские и международные эксперты в режиме онлайн совместно с авторами оформляют идеи в полноценные проекты, которые можно внедрять в реальную практику в российских регионах. Авторы топ-100 идей и проектов представят их на Форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи в октябре. Победители получат поддержку организаторов и партнёров форума, их проекты будут размещены в библиотеке «умных решений» «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.