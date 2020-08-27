Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кэти Перри стала мамой: 35-летняя певица родила своему жениху, 43-летнему голливудскому актеру Орландо Блуму дочь. Девочку назвали Дейзи Дав. О счастливом событии пара сообщила в Инстаграме UNICEF, послами которой они оба являются. Новоиспеченные родители опубликовали черно-белый снимок крошечной ручки новорожденной Дейзи.

- Мы буквально на седьмом небе от счастья и переполнены любовью и восхищением от того, что у нас родилась здоровая дочка, - написали Кэти и Орландо.

Актер и певица поделились первым снимком дочки в Инстаграме.

Певица и актер вместе четыре года. В прошлом году они объявили о помолвке, а этим летом собирались пожениться. Но из-за пандемии COVID-19 свадьбу пришлось отложить. Кэти планировала пышное торжество в начале лета: она собиралась устроить праздник в Японии и пригласить на него друзей и родных — всего 150 человек.

Для Кэти это первый ребенок, а вот Орландо уже воспитывает 9-летнего сына Флинна от первой жены — супермодели Миранды Керр. Кэти и Орландо познакомились в 2016 году на вручении премии «Золотой глобус». Через год пара официально объявила о своем разрыве. А в 2018-м, после новогодней вечеринки в Японии, они снова сошлись.

Кэти и Орландо собирались пожениться в начае лета 2020 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кэти - одна из самых известных поп-звезд планеты. В 2018 году она заработала 86 миллионов долларов и заняла первую строчку в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых исполнительниц мира. Но и это не рекорд — в 2015 году она тоже была на первой строчке рейтинга Forbes с доходом в 135 миллионов долларов. За минувший год, по вполне понятным причинам, она упустило лидерство: по итогам рейтинга Forbes-2019 она заработала «всего» 57,5 млн долларов и опустилась на четвертое место, пропустив вперед Тейлор Свифт, Бейонсе и Рианну.

Певица и во время беременности много работала и активно снималась в клипах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Надо полагать, заработки ее жениха гораздо скромнее, хотя в свое время он получал неплохие гонорары за "Властелина колец" и "Пиратов Карибского моря". Сейчас же, увы, карьера актера далеко не на взлете. После развода с супермоделью Мирандой Керр – самым красивым «ангелом» Viсtoria's secret – Блум долгое время не был замечен в серьезных отношениях.

А вот Миранда, напротив, довольно быстро устроила свою судьбу. Она вышла замуж за основателя Snapchat миллиардера Эвана Шпигеля и одного за другим двоих детей. Модель на восемь лет старше мужа, но это, похоже, не мешает их отношениям.