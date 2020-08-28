Каникулы раздельно

Любой отдых - совместный и раздельный - хорош только, когда в паре есть любовь. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Мужчина слаб, может и по саунам пойти

Недавно телеведущая Ксения Бородина, отвечая на вопрос подписчицы, рассказала, что никогда бы не стала отдыхать отдельно от мужа. Мужчина слаб: без надлежащего присмотра может и по саунам пойти. Намекнула, что многие ее знакомые отправляют законных жен куда подальше (например, в Турцию), а сами в это время «грустят» в компании социально безответственных женщин.

Что ж, если супруг имеет успех у женщин и не страдает повышенным артериальным давлением, как у Ксении, то оставлять его дома, конечно, опасно. А если это, например, шоумен Гарик Харламов, то в принципе ничего страшного. По крайней мере именно так на протяжении 7 лет брака думала Кристина Асмус. На то была весомая причина - Гарик страдал аэрофобией, поэтому за границу актриса всегда летала одна. Чем закончился их с Гариком Харламовым брак, мы уже знаем. Раздельный отдых помог супругам отвлечься не только от бытовых проблем, но, судя по всему, и друг от друга.

Конечно, отдыхать с любимым мужем веселее и приятнее: совместные приключения сближают, да и тяжелые чемоданы всегда есть кому нести. Но бывают ситуации, когда раздельный отдых не просто предпочтителен, но и необходим.

Мама хочет в Тамбов

Некоторые женщины любят отдыхать с мамами (или говорят, что любят), поэтому планируют поездки с учетом пожеланий пожилой женщины, а не молодого и бойкого супруга. Мужа тянет в горы, ему подавай палаточные лагеря, бурные реки и беспримерные пешие переходы, а теща хочет болтать ножкой в тихом озерце где-нибудь в Тамбове. Вот и получается, что на отдыхе вы чувствуете себя, как дома, только в плохом смысле.

Ну ладно мама. Но ведь иногда и и сами супруги не могут договориться. Один категорически не хочет лететь за границу, а другой, наоборот, о ней страстно мечтает. Один любит экскурсии и постоянные перемещения, а другому хочется две недели лежать у бассейна и ни о чем не думать. Для них совместный отдых - это всегда постоянный конфликт, жалобы и недовольство. Так почему бы не поделить деньги поровну и не отдохнуть по-настоящему, в том числе и друг от друга?

Кстати, многие психологи вообще рекомендуют раздельный отдых для укрепления отношений в семье. Во-первых, супруги успевают соскучиться друг по другу, во-вторых, набраться новых впечатлений, которыми хочется поделиться не только с друзьями, но и с близким человеком.

К тому же первые проблемы в молодых семьях часто начинаются как раз на отдыхе. У пары появляется возможность увидеть друг друга в непривычной обстановке и заметить недостатки, которые раньше не проявлялись. Есть даже мнение, что лучше сначала отправиться с будущим супругом в путешествие, а уж потом свадьбу планировать. Чтобы не получилось, как в том анекдоте: «Дорогая, я хочу провести отпуск, как 5 лет назад». - «Но мы женаты только четыре». - «В этом-то и дело...»

Супруг не колбаса, не испортится

Редко, но встречаются и такие женщины, которые без тревоги оставляют мужей дома, а сами, собрав чемодан красивых платьев, отправляются на моря. Муж в конце концов не колбаса, один дома не испортится!

Да и почувствовать себя полностью свободным человеком не успеет: пока жена отдыхает, нужно кран починить и обои переклеить, к тому же деньги обычно заканчиваются быстрее, чем отпуск. Таким женщинам не знакома ревность, они не боятся, что муж загуляет, уж слишком самодостаточны. В принципе это правильно: если не доверяешь партнеру, то зачем с ним тогда жить? А если один из партнеров хочет отдохнуть раздельно, а другого это глубоко обижает, то стоит задуматься: а все ли хорошо в ваших отношениях?

Если боишься измен, изменись сама!

Есть и другой тип женщин - умудренные опытом. Они готовы закрывать глаза на то, что муж проводит время отдельно, ведь «все мужики одинаковы», и если он захочет пойти налево, то может сделать это не только во время отдыха.

Так в одном из последних интервью 65-летняя Ирина Хакамада неожиданно заявила, что абсолютно все мужчины изменяют.

- Понятно, что бывают исключения, но я не видела, - с грустной улыбкой сказала она. И добавила, что если женщина безумно любит мужчину и боится его измен (в том числе и на отдыхе), то ей придется измениться самой: сделать свою жизнь настолько интересной и счастливой, что никакие измены не смогут ее испортить.

ИТОГО

Как бы то ни было, любой отдых - совместный и раздельный - хорош только, когда в паре есть любовь. Ведь без любви вы в любом случае найдете, к чему придраться и о чем поскандалить: на отдыхе вас будут раздражать дождливые дни и скудный завтрак в отеле, а на расстоянии - ваши СМС, на которые он не удосужился вовремя ответить. А если вы с супругом по-настоящему любите друг друга, то какое бы решение ни приняли - о совместном или раздельном отдыхе, под Владимиром или на Ибице, оно наверняка понравится вам обоим.