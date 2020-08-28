«Зачем мне работать?»: Муж Ксении Бородиной объяснил, почему живет за счет жены

Муж Ксении Бородиной признается, что не сможет заработать больше жены. Фото: Инстаграм.

Российский Forbes опубликовал рейтинг доходов отечественных знаменитостей, зарабатывающих на рекламе в Инстаграме. Почетное четвертое место в нем заняла Ксения Бородина: за год она получила от рекламодателей 770 тысяч долларов. Ведущую «Дома-2» опередили только телеведущая Ксения Собчак, певица Полина Гагарина и блогер Ида Галич. Муж Бородиной Курбан Омаров своеобразно поздравил супругу с победой в рейтинге. Бизнесмен объявил, что может больше не работать и жить за счет жены.

Курбан опубликовал в Инстагаме ироничный пост, который он сопроводил заметкой «Бородина заработала на рекламе больше Ивлеевой и Бузовой».

- А вы говорите мне идти работать. Зачем? Если все равно не переплюнуть, - написал муж Ксении.

Семья телеведущей ни в чем себе не отказывает: недавно Бородина и Омаров переехали в новый загородный дом. Ксения долго делала в нем ремонт выбирая лучшие стройматериалы и самую дорогую мебель. Поклонники звезды подозревают, что все это великолепие оплатила Бородина – в Сети давно пишут, что Курбан живет за счет жены. Телеведущая всегда яростно защищает мужа и доказывает, что он вполне успешный мужчина.

- У мужа бизнес, несколько вложений, реклама и много интересных проектов, которые он каждый день воплощает в жизнь. Горжусь, что он так достойно и всегда с юмором относится к слухам про его работу, финансы и так далее. Он всегда был при деле, - ответила она месяц назад критикам, в очередной раз назвавших Курбана альфонсом.

Омаров любит демонстрировать свою щедрость: на новый год, например, он подарил Ксении браслет из розового золота от Cartier, стоимость которого составляет 482 тысячи рублей.

Ведущая «Дома-2» и дагестанский бизнесмен поженились пять лет назад. Спустя шесть месяцев Ксения родила любимому дочку Теону. После появления девочки на свет пара чуть не развелась. Бородина узнала об измене мужа и выгнала его из дома. Спустя несколько месяцев супруги снова начали общаться ради дочки. А потом и вовсе помирились. Сегодня Ксения предпочитает не вспоминать о тех временах и всегда защищает мужа.

К слову, рейтинг Forbes уже успел наделать немало шума. Из-за него поссорились две популярные блогерши – Настя Ивлеева и Ида Галич. Некогда девушки были не разлей вода, но теперь, похоже, начали враждовать. Узнав, что она попала на третье место списка самых богатых звезд Инстаграма, Ида Галич написала в соцсети хвалебный пост, мимоходом пнув знаменитостей, устраивающих «гивы» - конкурсы в соцсетях.

- Мам, я попала в Форбс без ссаных гивов и розыгрыша пяти тыщ в комментариях. Видите, не всегда количество подписчиков равно больше денег. Рекламодатели оценивают не только, сколько человек на вас подписано, так как сейчас почти у каждой третей тети в лифчике больше миллиона подписчиков, что не удивительно из-за существования различных "круговых", тех же самых пресловутых "гивов" и других "двигателей" подписоты. Качество! На рынке сейчас важно качество рекламной компании.

Ида Галич и Настя Ивлеева были подругами, а теперь враждуют. Фото: Инстаграм.

Настя Ивлеева тут же усмотрела в посте подруги камешек в свой огород. И не стала молчать:

- Я не хочу никого обидеть, но когда твое имя стоит в списке ребят, которые заработали в том числе на гивах, а ты намекаешь на то, что они мошенники, — это не совсем понятная позиция, - написала ведущая «Орла и решки». - Я не обманула ни одного своего подписчика. У меня масса видов заработка, но я люблю проводить конкурсы, а люди — участвовать в них. Ладно, если бы в списке были блогеры, пойманные на мошенничестве.