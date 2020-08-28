Промоутер Хрюнов рассказал о предстоящем бое Харитонова с обидчиком Тайсона и защите титула Чудиновым

Промоутер Владимир Хрюнов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

11 сентября баскетбольная арена «Химки» примет большой боксёрский вечер, украшением которого станет первый в профессиональной карьере Сергея Харитонова бой по правилам бокса и защита титула чемпиона WBA Global Фёдора Чудинова.

Мы пообщались с организатором шоу, известным российским промоутером Владимиром Хрюновым и узнали все интриги и предпосылки этого боксёрского вечера.

Харитонов: первый боксёрский бой профессиональной карьеры. В соперниках - победитель Майка Тайсона

Промоутер Владимир Хрюнов объяснил, почему для Харитонова предстоящий бой будет огромной ответственностью, и какой авторитет в мире имеет Дэнни Уиллиамс.

«Главное, что будет 11-го сентября, это то, что суперзвезда российских единоборств проведёт свой первый бой по правилам бокса и встретится он не с кем-нибудь, а с Дэнни Уиллиамсом, который в своё время победил Майка Тайсона. Это откровенный вызов и удостоверение того, что бокс является тем видом спорта, занятие которым человеку делают жизнь и карьеру - Сергей базовый боксёр, Мастер спорта международного класса по боксу, призёр чемпионата России. Мы недолго совещались, когда выбирали, по какому виду спорта провести бой в Химках, - рассказал Хрюнов.

Многократный чемпион России по рукопашному бою, чемпион России по кикбоксингу Сергей Харитонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Харитонову предстоит очень тяжёлый бой, потому что это другой вид спорта, в котором он не выступал уже большое количество лет, хотя он и базовый боксёр.

Я сегодня с Уиллиамсом разговаривал, он сказал, что ему предлагают бои примерно десять человек в день, чтоб быть упомянутым с тем, кто был в ринге с Майком Тайсоном. Не так много действующих боксёров осталось. Дэнни Уиллиамс ещё и единственный, кто победил Тайсона из выступающих сейчас. Конечно, это большая ответственность для Сергея. Большое спасибо хочу сказать федерации бокса, которая поддержала этот проект. Это мероприятие сильно скажется на популяризации бокса и спорта как образа жизни.

Я рассчитываю на то, что у Сергея получится бой. Если всё будет хорошо, то попробуем в следующий раз не позднее ноября ему ещё раз организовать бой по боксу. Честно, мы планировали в это время бой с Александром Емельяненко, но у него его поединок с Магомедом Исмаиловым не сложился, такое бывает. Я желаю ему скорейшего восстановления и мотивации. Пусть тренируется по боксу, и в конце года попробуем организовать бой с Харитоновым по правилам бокса. Почему нет?».

Соперник Чудинова едет за скальпом и поясом - второй большой бой за вечер

Чемпион мира WBA Gold Фёдор Чудинов проведёт 11 сентября защиту своего титула. В соперниках - британец нигерийского происхождения Умар Садик. Что важно - Чудинов будет даваться на родной земле, а за спиной у него будет его команда - боксёры, выступающие в андеркарте представляют команду Чудинова.

«Фёдор Чудинов, один из представителей подмосковной школы бокса, будет защищать свой титул WBA Gold чемпиона мира против очень сильного британского боксёра Умара Садика, который едет сюда только выигрывать. Он уже сказал, что едет за скальпом и поясом. Сейчас мы делаем визы его команде, при этом там было четыре человека, а заявки подали почти сорок. Это говорит о том, что приедут и английские фанаты, нужно быть готовым, - объяснил Хрюнов.

Российский боксер Федор Чудинов во время поединка в рамках Международного дня бокса на Красной площади. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Чудинов, думаю, сейчас находится в стабильной фазе своей карьеры, потому что начал работу с Виталием Аслановым, одним из лучших тренеров России. Готовятся они во Владикавказе, ставшем для меня родным после проведения там шоу. Оттуда тоже ждём много болельщиков.

Садик - боксёр у которого достаточно длинная серия без поражений. Он обладает сильным, нокаутирующим ударом, чья репутация как участника чемпионского боя не вызывает никакого сомнения. Это серьёзное испытание. Думаю, он будет опасен, особенно в первых раундах».

Для самого Хрюнова это шоу станет громким возвращением, а в андеркарте мы увидим будущих чемпионов мира

«В андеркарте будут биться одноклубники Фёдора Чудинова. Сергей Калчугин, Владимир Мирончиков, Владислав Савостьянов - это всё боксёры из Серпухова. Ребята выиграли почти всё, что возможно на любительском ринге, ребята, которые покажут боксёрское искусство под руководством первого тренера Чудинова легендарного Алексея Галиева. Это новая эпоха. Команда, в перспективе которой я не сомневаюсь.

Это будет очень важная страница в моей промоутерской биографии как для промоутера, который провёл первый в истории России бой за звание чемпиона Мира для российского боксёра - бой Олега Маскаева. Я надеюсь, что сейчас у меня получится очень громкое возвращение и сделать очень большое шоу.

Всё, что у меня в жизни есть, мне дал бокс. У меня к нему действительно религиозные отношения, и, мне кажется, что сейчас нужно дать людям радость на фоне плохих новостей, которые они получали в пандемию».