В Москве ограбили артиста балета Государственного Кремлёвского Дворца

По данному факту проводится проверка, материальный ущерб устанавливается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пару дней назад в полицию позвонил артист балета Государственного Кремлёвского Дворца. 22-летний Андрея Д. (имя изменено) сообщил о незаконном проникновении в его 2-х этажный дом. Молодой человек рассказал, что несколько дней не появлялся в этом коттедже в деревне Расторопово в Новой Москве. А когда Андрей вновь приехал, то заметил, что один из стеклопакетов взломан, а внутри дома беспорядок. Артист балета не сразу смог понять, каких вещей не хватает, но о случившемся сообщил в полицию.

— Неустановленное лицо, путем взлома пластикового окна жилого деревянного 2-х этажного дома, площадью 130 кв. м., проникло в помещение, откуда похитило вещи, принадлежащие заявителю, — сообщил источник kp.ru

По данному факту проводится проверка, материальный ущерб устанавливается.

Помимо участия в постановках Кремлёвского балета, 22-летний Андрей Д. проводит индивидуальные занятия по растяжке и хореографии. Сразу после окончания учёбы в академии хореографии, молодой человек получил приглашение в театр «Кремлёвский балет», где несколько лет работает в кордебалете.