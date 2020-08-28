В Москве поймать мошенника помогли его орфографические ошибки

Оперативникам уже удалось установить несколько эпизодов злодеяний лже-доктора, но пострадавших пенсионеров может быть намного больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторое время назад на юго-востоке Москвы было зафиксировано несколько схожих преступлений. Как минимум трое пенсионеров пострадали от рук лже-врача и лишились своих сбережений.

Например, 77-летняя Елена Петровна* отдала аферисту 684 тысячи рублей, 75-летняя Татьяна Ильинична* 486 тысяч рублей, а 79-летняя Альбина Викторовна* - последние 300 тысяч. Как правило такие преступления долго не удаётся раскрыть, но в этот раз мошенника выдали орфографические ошибки. Их заметила одна очень внимательная бабушка. Вот как всё было.

В квартире 79-летней Альбины Викторовны днём раздался телефонный звонок. Женский голос в телефоне с прискорбием объявил, что пришли результаты анализа крови, который недавно сдавала пожилая женщина. И результаты эти не обнадёживают. Звонившая объявила Альбине Викторовне предварительный диагноз - онкология.

Пенсионерка испугалась и спросила у неизвестной, как ей быть в этой ситуации. Голос в трубке попросил подождать и пообещал перевести её на специалиста центра по работе с онкобольными. Мужской голос сообщил, что ситуация не безнадёжная, и помочь пенсионерке всё-таки смогут. Но лечение будет стоить дорого - цена препарата составляет почти 500 тысяч рублей.

Альбина Викторовна вздохнула с горечью, её накоплений не хватало. Женщина сказала, что у неё есть только 300 тысяч и это все её сбережения. Но, как оказалось, и этих денег могло хватить. К пенсионерке пообещали отправить курьера с лекарством. Вскоре на пороге пожилой женщины появился мужчина с лекарством, которое строго нужно было хранить в холодильнике. Курьер передал пенсионерке чек и забрал деньги. Альбина Викторовна решила проверить, что указано в чеке и обнаружила орфографические ошибки. В этот момент женщина поняла, что её обманули и сразу позвонила в полицию. Оперативники приняли вызов и взялись за расследование. Вскоре преступник был задержан.

— За совершение данного преступления был задержан 31-летний уроженец Ростова-на-Дону, проживающий в Москве. Мужчина ранее не был судим, свою вину в данном преступлении полностью признал и в содеянном сознался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Оперативникам уже удалось установить несколько эпизодов злодеяний лже-доктора, но пострадавших пенсионеров может быть намного больше. Одна из заявивших о мошенничестве женщин сообщила, что накануне обращалась за медицинской помощью в местную поликлинику. Полицейские проверяют возможную связь мошенника с врачами, работающими там.

* - имена изменены.